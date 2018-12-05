2018-12-05T13:37:17+03:00
Общество

Центр Нижнего Новгорода снова остался без тепла и горячей воды

Более семи тысяч нижегородцев остались без отопления
Юлия ДАНЧЕНКО
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Центр Нижнего Новгорода снова остался без тепла и горячей водыЦентр Нижнего Новгорода снова остался без тепла и горячей водыФото: "КП" Архив
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Сегодня, 5 декабря 2018 года, в центра Нижнего Новгорода ОАО «Теплоэнерго» снова отключило подачу отопления и горячей воды. На сей раз это не связано с аварией. В компании объяснили, что это запланированное отключение – требуется замена двух метров магистрального трубопровода. Ремонтные работы ведутся на магистральном обратном трубопроводе теплоносителя диаметром 700мм в районе дома №51 на улице Студеная и дома №11 на улице Славянская.

В результате с холодными батареями и без горячей воды остались жители 47 домов, а это 7 110 жителей, которые живут на улицах Студеная, Арзамасская, новая, Славянская, Бринского, Тверская, Горького, Большая Покровская, Короленко, Воровского, Костина и Ильинская. Кроме того, в холоде сегодня сидят дети из детского сада №161 и ученики школы №19, а также работники и больные в больнице №34.

Чуть больше повезло другим домам. У них отопление не было выключено полностью, а лишь снижена подача теплоносителя. Другими словами, дома холодно, но не морозно.

Таких «счастливчиков» 39 600 человек, которые живут в 236 домах на следующих улицах: Студеная, Бринского. Горького, большая Покровская, Воровского, Володарского, Минина, Пискунова, Ошарская, Варварская, Семашко, Грузинская, Ковалихинская, Алексеевская, переулок Холодный и улица Провиантская.

- Предварительно перед началом плановых работ была обеспечена подача теплоносителя повышенных параметров, чтобы обеспечить прогрев помещений. Также заблаговременно были подготовлены к работам необходимая техника, материалы и персонал, - рассказали в ОАО «Теплоэнерго». - Эти работы позволят предотвратить повреждение теплосети при низких температурах наружного воздуха, приводящих к серьезным последствиям.

Сейчас на месте работает 11 человек и пять единиц техники. Для выполнения сложных и масштабных работ специалистам потребуется всего 9,5 часов. В ОАО «Теплоэнерго» обещали включить отопление и горячую воду к 19.00.

Напомним, 20 ноября жители центра Нижнего Новгорода целый день сидели без отопления и горячей воды. Тогда причиной отключения стала авария.

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