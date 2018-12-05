Коллегия нижегородского эксперт-клуба утвердила шорт-лист номинантов одной из обсуждаемых нижегородских премий «Пробуждение-2018».

Традиционно награды будут вручаться в 13 номинациях. Первая из номинаций — «Лидер года» — обладает статусом Гран-при, а номинация «Другой будильник», напротив, является антипремией и вручается за сомнительные достижения.

Номинация «Лидер года»

Присуждается за значительный личный и/или профессиональный вклад в развитие и продвижение возглавляемых проектов.

Евгений Люлин, исполняющий обязанности вице-губернатора, первого заместителя председателя правительства Нижегородской области - за умение руководить и работать в непростых политических условиях.

Павел Милославский, директор Нижегородского центра немецкой и европейской культуры - за проект «Другая музыка. Пярт» и большой личный вклад в развитие культуры Нижнего Новгорода.

Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области - за открытую избирательную кампанию и за результативное лоббирование интересов региона.

Номинация «Поступок года»

Присуждается тем, чьи действия, позиция, заявления и инициативы не остались незамеченными и вызвали значительный общественный резонанс.

Евгений Бибиков, сотрудник службы охраны - эффектно эвакуировал девушек из затопленных машин и стал звездой интернета.

Рок-группа «Элизиум» - отказалась от участия в фестивале «Нашествие», объяснив это нежеланием участвовать в пропаганде милитаризма.

Сформирован шорт-лист премии «Пробуждение-2018»Фото: Предоставлено организаторами

Номинация Comeback года

Присуждается за внезапное (или напротив, предсказуемое), бурно обсуждаемое и комментируемое возвращение в общественно-политическую жизнь города и области.

Сергей Капков - вошел в совет директоров Корпорации развития Нижегородской области

Информационное агентство «Нижний Сейчас» - возобновило свою информационно-аналитическую деятельность спустя девять месяцев затишья.

Дмитрий Черышев - вернулся в родной город и возглавил футбольный клуб «Нижний Новгород»

Номинация «Эксперт года»

Присуждается тем, чьи экспертные заключения являются наиболее профессиональными, злободневными, оригинальными и объективными.

Валентина Бузмакова, политический обозреватель - пристально и беспристрастно обозревает политические ландшафты региона.

Александр Иванов, доцент кафедры ЮНЕСКО Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета - профессионально аргументирует свое видение проблем развития города.

Асхат Каюмов, директор экологического центра «Дронт» - является признанным и непререкаемым авторитетом в области экологии.

Номинация «Твердость позиции»

Присуждается тем, кто упорно и несгибаемо отстаивает свои убеждения.

Группа активистов из Балахны - за бескомпромиссную борьбу с коррупцией и противостояние фигурантам «дела братьев Глушковых».

Мария Попова, правозащитник и общественный деятель - за несгибаемость, последовательность и обостренное чувство справедливости.

Общественное движение «Деревянные города» - за значимый вклад в дело сохранения историко-культурных объектов Нижнего Новгорода.

Номинация «Новые лица»

Присуждается тем, кто впервые ярко и громко заявил о себе в общественной, политической, медийной, культурной, спортивной жизни города и области

Артем Баранов - человек, который не только задал важный вопрос Владимиру Путину, но и получил на него утвердительный ответ.

Татьяна Гартман - училка, которая стала звездой ютьюба, уличая знаменитостей в неграмотности.

Иван Носков - сибиряк, неожиданно занявший пост заместителя мэра Нижнего Новгорода

Даниил Трифонов - пианист, который заслуженно стал лауреатом престижной музыкальной премии Grammy.

Сформирован шорт-лист премии «Пробуждение-2018»Фото: Предоставлено организаторами

Номинация «Проект года в сфере гражданского общества»

Присуждается за создание, развитие и продвижение гражданских проектов и сообществ, а также организацию событий и проведение проектов в сфере образования, культуры и искусства.

«Академиум» - социально-образовательный проект, просвещающий нижегородцев в формате интересных лекций.

«Арт-Овраг» - ежегодный фестиваль городской культуры, проходящий в Выксе и давно ставший событием российского масштаба.

«Том Сойер» - фестиваль восстановления исторической среды, объединивший градозащитников, неравнодушных горожан и городские власти.

Номинация «Профессиональный журналистский проект»

Присуждается за наиболее яркие и заметные достижения в личной и/или корпоративной профессиональной деятельности нижегородских средств массовой информации и коммуникации.

Авторский проект Koza.Press - несмотря ни на что, продолжает следовать выбранным принципам и приоритетам.

Информационное агентство «Нижний Сейчас» - посвежело, обновилось, набралось сил, обогатилось новыми авторами и темами.

Газета «Селедка» - в неповторимой авторской манере увлекательно рассказывает о культурной жизни города и не только.

Номинация «Лидер социальной (сетевой) журналистики»

Присуждается за активную, конструктивную и содержательную деятельность в нижегородском сегменте коммуникативных платформ интернета.

Андрей Вовк - является одним из самых читаемых нижегородских сетевых авторов

Игорь Преображенский - запустил проект «Игорь Престолов» и усилил внимание к культурной жизни города.

Ирина Славина - не отступает и не сдается

Номинация «За принципиальность и гражданскую позицию журналиста»

Присуждается сотрудникам СМИ, которые честно, самоотверженно и качественно выполняют свой профессиональный долг.

Светлана Глазова, телекомпания «Волга» - стала победителем всероссийского конкурса «Правда и справедливость».

Роман Кряжев, приволжское представительство издательского дома «Коммерсантъ» - демонстрирует неизменно высокое качество авторских материалов.

Александр Пичугин и Александр Седов, проект «Репортер-НН» - являются одними из наиболее цитируемых нижегородских авторов.

Ирина Славина, проект Koza.Press - публикует материалы на темы, которых избегают почти все нижегородские журналисты

Номинация «За личный вклад в развитие гражданского общества»

Присуждается за большой личный вклад в процесс развития гармоничных общественных отношений и становления гражданского общества.

Имя лауреата будет озвучено во время церемонии.

Номинация «Партнер года »

Присуждается представителям власти и органов управления за реализацию принципов открытости, диалогичности и уважения к партнерам в профессиональной деятельности.

Вадим Власов, министр транспорта и автодорог Нижегородской области - за открытость и готовность вести содержательный и конструктивный диалог в режиме онлайн.

Владимир Панов, глава города Нижнего Новгорода - за регулярные и тесные персональные контакты с горожанами, журналистами, общественными активистами.

Номинация «Другой будильник»

Присуждается за деяния, противоречащие духу, идее и миссии премии «Пробуждение».

Имя лауреата будет озвучено во время церемонии.