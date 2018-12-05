Глеб Никитин утвердил региональный порядок контроля за долевым строительством

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановление об утверждении порядка организации и осуществления государственного контроля в области долевого строительства многоквартирных домов. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 4 декабря 2018 года.

- Госстройнадзору необходимо будет оценить деятельность застройщиков многоквартирных домов и определить их категорию риска для дальнейшего учета при подготовке ежегодных планов проверок, - отметил Глеб Никитин.

Все застройщики будут поделены на категории с разной степенью риска. Тех, кто войдет в список со средней степенью риска, надзорные органы будут проверять не чаще одного раза в год, а те, кому будет присвоена категория значительной степени риска, должны будут подвергаться проверке раз в год. Кроме того, Инспекция госстройнадзора может проводит внеплановые проверки застройщиков.

Увидеть весь перечень с указанием категории риска смогут все желающие. Он будет размещена на странице инспекции на сайте правительства Нижегородской области и будет обновляться не реже раза в квартал.

- Любой нижегородец, собирающийся вложить свои деньги в долевое строительство, сможет узнать, к какой категории риска отнесен его потенциальный застройщик, - рассказал Глеб Никитин.