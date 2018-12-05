2018-12-05T11:49:21+03:00
Общество

За кражу драгоценностей у пенсионеров «медсестра» может получить девять лет тюрьмы

Женщина выманивала ценности, которые ей якобы были нужны для снятия порчи
Юлия ДАНЧЕНКО
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За кражу драгоценностей у пенсионеров «медсестра» может получить девять лет тюрьмыЗа кражу драгоценностей у пенсионеров «медсестра» может получить девять лет тюрьмыФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Прокуратура Нижнего Новгорода утвердила обвинительное заключение в отношении 50-летней нижегородки, которую обвиняют в совершении 14 мошенничеств. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Высматривая на улице одиноких пожилых и престарелых женщин, мошенница заводила разговор, представляясь участковой медсестрой. Она убеждала женщин, что ей необходимо провести осмотр. Но для этого не нужно идти в поликлинику, все можно сделать дома. После чего женщины приглашали мошенницу к себе в квартиру. Там-то лжемедсестра «выявляла» порчу и предлагала сразу же провести «очищение». Для этого нужны были драгоценности.

- Потерпевшие, находясь под влиянием обмана обвиняемой, сами передавали ей золотые изделия и денежные средства, с которыми женщина якобы производила необходимые манипуляции, заворачивая их в бумагу, а фактически похищала их, передавая в обмен потерпевшим пустые газетные свертки, которые можно было, по ее заверениям, открыть лишь перед сном, - говорится в сообщении прокуратуры.

В результате мошенница похитила драгоценностей на сумму свыше 1,5 миллионов рублей.

Сейчас 50-летняя женщина заключена под стражу. Свою вину она признала лишь частично. Кроме того, мошенница не предпринимала никаких действий, чтобы вернуть похищенные средства.

Ранее она дважды была судима за совершение аналогичных преступлений. Последний раз она вышла из тюрьмы в июне 2017 года. И спустя всего два месяца вновь совершила преступление. Теперь ей грозит наказание до девяти лет лишения свободы.

Уголовное дело прокуратурой Нижнего Новгорода направлено в Автозаводский районный суд для рассмотрения по существу.

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