2018-12-05T11:17:51+03:00
Общество

И.о. замглавы мэра Нижнего Новгорода по благоустройству стал Виктор Сдобняков

Он будет заниматься подготовкой города к празднованию 800-летию
Юлия ДАНЧЕНКО
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И.о. замглавы мэра Нижнего Новгорода по благоустройству стал Виктор Сдобняков. Фото: администрация Нижнего НовгородаИ.о. замглавы мэра Нижнего Новгорода по благоустройству стал Виктор Сдобняков. Фото: администрация Нижнего Новгорода
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Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов назначил своим заместителем по благоустройству Виктора Сдобнякова, сообщает пресс-служба городской администрации.

Пол словам главы города, новый заместитель будет заниматься не только благоустройством, но и подготовкой к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода.

- За время работы в администрации города Виктор Сдобняков зарекомендовал себя ответственным и профессиональным человеком, который способен быстро и качественно решать поставленные задачи, принимать взвешенные решения, - сказал мэр.

Ро долгу службы Виктор Сдобняков будет курировать работу департамента жилья и инженерной инфраструктуры, управления благоустройства, управления по безопасности и мобилизационной подготовке, а также управления делами.

СПРАВКА

Виктор Владимирович Сдобняков родился 2 июня 1977 года. В 1999 году он окончил физический факультет ННГУ имени Н.И Лобачевского, в 2004 году - Президентскую программу подготовки управленческих кадров Нижегородского образовательного консорциума по специальности «Менеджмент», а в 2016 году окончил факультет профессиональной переподготовки по специальности «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» в ННГУ имени Н.И. Лобачевского.

При этом в 2006 году Виктору Сдобнякову присвоена научная степень кандидата физико-математических наук, а в 2013 году - звание доцента физического факультета ННГУ имени Н.И. Лобачевского. Он является автором более 50 научных публикаций и пяти патентов в области физики.

Ранее Виктор Сдобняков работал заместителем председателя КУГИ и ЗР, был заместителем руководителя аппарата главы города, создал и развивает работу отдела по управлению проектами администрации города.

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