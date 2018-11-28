Дмитрий Аржанов: «Агропотенциал Нижегородской области недооценен»

— Дмитрий Александрович, какие проекты в Сергачском районе реализуются при вашем участии?

— Мы развиваем производство ягод, ввели в севооборот техническую коноплю и восстанавливаем Сергачский сахарный завод. Два года назад завод удалось спасти от банкротства, тогда мы выращивали сахарную свеклу на 6 тыс. га, в 2019 году планируем уже на 12 тыс. га. При этом основной упор делается на урожайность и правильные агротехнологии.

В 2018 году началась программа реконструкции Сергачского сахарного завода, также планируется увеличение переработки корнеплода до 3,5 тыс. тонн в сутки. Перспектива до 2020 года — 6 тыс. тонн в сутки. При этом хочется отметить, что ранее завод не выпускал более 20 тыс. тонн сахара, а в 2018 году планируется произвести более 40 тыс. тонн. Считаю, что это отличные показатели для предприятия — в таком режиме оно ещё не работало.

— Еще несколько лет назад сельское хозяйство России, мягко говоря, находилось не на подъеме и не рассматривалось в качестве объекта инвестиций. Однако именно в это время вы начали инвестировать в развитие отечественного агропромышленного комплекса, в частности АПК Нижегородской области. Что стало ключевой отправной точкой для этого шага?

— Можно сказать, что это была череда случайностей. Мы как раз присматривались к возможностям региона в сфере сельского хозяйство, считая, что агропотенциал Нижегородской области недооценен. Не существовало прямой ассоциативной связи «Нижегородская область — сельское хозяйство». Однако, по моему мнению, южные районы — сельскохозяйственный потенциал региона. В этот момент в Сергаче происходило банкротство завода — предыдущие собственники его закрывали. Однако Сергачский сахарный завод — драйвер сельского хозяйства юго-востока и соседних районов! Выручка с гектара по выращиванию свеклы — одна из максимальных. Так и получилось: от администрации поступило предложение, нам оно показалось перспективным.

— Получается, идея восстановления сахарного завода привлекала перспективой развития сельскохозяйственного комплекса в целом?

— Да, нас интересовало в целом сельхозпроизводство. Когда у завода появились объективные сложности, администрация региона предложила изучить вопрос оздоровления предприятия. Оказалось, что сельскохозяйственный комплекс вокруг завода — хорошие возможности для севооборота. И несмотря на существующие сложности в производстве сахара, низкие цены прошлых лет на продукцию, считаю, что этот кризис закончится. А использование разных культур в севообороте даст дополнительный рост урожайности. Таким образом мы ввели в севооборот техническую коноплю.

— Проект очень сложный, приходилось ли вносить какие-то коррективы в первоначальный план восстановления завода в Сергаче?

— Завод сейчас находится в достаточно тяжелом положении. Например, устаревшее оборудование нуждается в модернизации. Были проблемы и в агропроизводстве. Поэтому в последние два года нашей главной задачей стала высокая урожайность сахарной свеклы. В 2018 году началась модернизация предприятия. Но всё идет по намеченному плану.

— Сколько рабочих мест удалось сохранить и создать вновь благодаря вашим проектам в Сергаче?

— Сохранено и создано 1200 рабочих мест. На сахарном заводе остались 700 работников, а также созданы дополнительные места под другие проекты. Хочется отметить, что в случае закрытия завода, скорее всего, сергачане остались бы без работы.

— Как выстраиваете работу с кадрами?

— Мы очень ответственно подходим к этапу отбора кандидатов. Если раньше наблюдался дефицит, к примеру, механизаторов, то в этом году у нас уже был конкурс. С теми, кто не хочет работать, мы стали расставаться. И наоборот, тем, кто хочет и может работать, мы создаем возможности для адекватной оплаты труда и даже творческой реализации. Можно сказать, что компетентные трудолюбивые сотрудники на заводе получают достойное вознаграждение. Например, некоторые механизаторы в сезон поучают более 100–125 тыс. рублей.

— В 2018 году в Нижегородской области впервые ввели севооборот технической конопли. В чем преимущества этого направления?

— При том, что волокно из технической конопли достаточно востребовано и в России, и в мире, качественных заводов сейчас в стране нет. К сожалению, технологии выращивания конопли во многом утеряны или утрачены. Поэтому наш главный агроном сейчас — француз, и мы продолжаем тщательный подбор кадров. Выращивать культуру именно здесь мы решили исходя из целесообразности — свеклу нельзя выращивать на одном и том же месте чаще чем раз в четыре года. Поэтому мы решили использовать земельный банк для выращивания различных культур, например технической конопли.

Время от времени в России наблюдается то перепроизводство зерна, то оно низкого качества, то цены падают. Стоимость сахара также колеблется — в 2017 году она составляла 25 рублей за килограмм, в 2018 году — 35. То есть стоимость сахара на российском рынке за год выросла в 1,5 раза. И с этой точки зрения введение новых культур целесообразно. А при наличии спроса на волокно из технической конопли в России, Китае, Европе и при наличии предварительных договоренностей об экспорте этой продукции — вдвойне.

Синергия от сахарного завода и технической конопли, с нашей точки зрения, будет достаточно высокой. После конопли свекла дает повышенную урожайность, после свеклы — конопля. Можно сказать, одно другому помогает.

— А что производят из технической конопли?

— Техническая конопля — сырье для производства волокна. Короткое волокно подходит, например, для изготовления матрасов. Тонкое волокно — котонин — готовы покупать в Китае. Из него можно создавать, например, качественные ткани.

В следующем году мы планируем выращивать эту культуру уже на семена для изготовления масел, использования в парфюмерии. Однако это требует времени и денег, а главное — опыта, которого сейчас не хватает и которого не у кого перенять.

— Каких результатов в этом направлении удалось добиться уже в этом году и каковы ближайшие перспективы?

— В 2018 году мы отрабатывали технологию выращивания культуры — засеяли 1200–1300 га технической конопли, в следующем году планируем засеять уже 3500 га и построить перерабатывающий завод. Он будет располагаться в Пильненском районе. Планируем тиражировать удачный опыт и на другие районы.

— Как вам пришла идея организовать ягодный кластер — проект «Сергачские ягоды»?

—В России слабо развито промышленное производство ягод, а это довольно рентабельный бизнес. Например, в 50–60-х годах в Нижегородской области выращивалось 1700 га крыжовника. Сейчас таких садов практически не осталось.

В стране есть спрос на землянику, голубику. Наша находка — жимолость, которая идеальна для климатических условий области. У нас в Сергаче крупнейшая в мире плантация этой ягоды. Кроме этого, при помощи ученых-селекционеров мы создали на 5 га генетический банк и высадили все известные в мире виды жимолости для определения самого оптимального для нашего региона сорта. Считаем, что жимолость — ягода перспективная. Надеемся, что нижегородцы ягоду оценят, также видим большое преимущество в экспорте.

— Каких успехов уже удалось достичь и каковы перспективы ягодного направления?

—У нас есть представление о структуре сада, уже высажено 200 га различных ягод, в перспективе мы планируем увеличить площади ягодного сада до 300 га.

Сейчас мы используем холодильник, который создан на базе Сергачского сахарного завода, в следующем году в районе начнется строительство охлаждающего комплекса и логистического центра, которые помогут своевременно охлаждать ягоду, красиво упаковывать и доставлять в сетевые магазины.

Мы создаем качественные рабочие места. Так, например, наш агроном по защите растений — девушка из Сергача, недавно окончившаяся сельхозакадемию.

Могу сказать, что ягодный сад Нижегородской области — один из крупнейших в России, по жимолости — точно номер один.