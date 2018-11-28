51 недостроенный дом и три тысячи обманутых дольщиков: Как решается одна из самых острых проблем Нижегородской области

В пресс-центре «Комсомольской правды» прошла пресс-конференция на одну из самых проблемных тем Нижегородской области: дольщики и застройщики.

По состоянию на сегодняшний день на территории Нижегородской области есть 21 объект незавершенного строительства, в состав которых входит 51 многоквартирный дом. Их строительство осуществлялось с привлечением средств граждан. Более трех тысяч человек, которые вложили в них деньги, стали обманутыми дольщиками. О том, как, кто и когда будет заниматься этими долгостроями, рассказала начальник управления в области контроля долевого строительства Инспекции государственного строительного надзора Нижегородской области Елена Павлова.

Начальник управления в области контроля долевого строительства Инспекции государственного строительного надзора Нижегородской области Елена Павлова. Фото: Елена Валова

- 14 объектов из 21 являются проблемными. Строительство двух из них планируется завершить за счет предоставления субсидий из бюджета Нижегородской области, еще один - силами застройщика, пять - путем замены застройщика в рамках процедуры банкротства. По самому сложному объекту - ЖК «Новинки Смарт Сити» - принято решение о создании регионального оператора АО «Специализированный застройщик Нижегородской области «Дирекция по строительству», который в рамках процедуры банкротства недобросовестного застройщика примет на себя обязанности по достройке объекта. В настоящее время создание регионального оператора - это единственный механизм, который позволит эффективно и в возможно короткие сроки решить проблемы «обманутых дольщиков». Пилотным для регионального оператора в сфере решения проблем «обманутых дольщиков» является проект по завершению строительства ЖК «Новинки Smart City», который расположен в Богородском районе Нижегородской области, - пояснила Павлова.

По ее словам, приблизительная стоимость достройки 21 объекта превышает девять миллиардов рублей.

К числу «проблемных» объектов, кстати, относится также ЖК «Созвездие» в Кстове. В настоящее время принять участие в достройке указанного жилого комплекса выразила строительная компания «Нижегородспецгидрострой». Однако решение еще не принято.

- Когда новый застройщик направляет в арбитражный суд ходатайство о намерении принять объект незавершенного строительства и исполнить обязательства застройщика-банкрота, Минстроем России проводится проверка соответствия нового застройщика требованиям действующего законодательства в области долевого строительства, по результатам которой в суд передается заключение о возможности передачи объекта незавершенного строительства новому застройщику. Передача объекта новому застройщику возможна только в случае положительного заключения Минстроя России, - объяснила Елена Павлова.

Она и директор юридической компании «Версия-НН» Ренат Козлов считают, что появление счетов эскроу, которые с июля 2019 года будет обязан иметь каждый застройщик, только улучшит ситуацию в Нижегородской области.

- Это является одной из форм защиты прав дольщиков. Это действует следующим образом: на каждого дольщика будет открываться расчетный счет, деньги на котором заморозятся до момента передачи квартиры, - добавила Павлова.

Мнение юриста

Директор юридической компании «Версия-НН» Ренат Козлов:

- Правки в федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости», вступившие в силу с 1 января прошлого года, очень сильно ужесточают процедуру прав привлечения денежных средств на постройку домов. Получение статуса застройщика тоже стало жесткой процедурой. Я считаю, что все это делается в пользу дольщиков, которые смогут рассчитывать на получение своего жилья в любом случае.

Кроме того, все застройщики, которые не соответствуют критериям федерального закона, в ближайшем будущем уйдут с рынка. Сегодня уже убираются риски, которые могут повлечь для дольщиков непонятные ситуации.

Да, в связи с этими правками увеличится стоимость квартир в Нижегородской области. Но, я думаю, это стоит того, чтобы минимизировать риски и вообще не остаться без жилья. И появление счетчика эскроу в 2019 году тоже будет плюсом. Благодаря ему дольщикам будут компенсироваться их затраты в случае банкротства застройщика.