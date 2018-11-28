2018-11-28T16:46:14+03:00
Общество

Нижегородские фанаты спели на крыше «семерки» в поддержку рэпера Хаски

Так ребята отреагировали на отмену концерта любимого артиста в Нижнем Новгороде [видео]
Анастасия НАЗАРОВА
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В день, когда в Нижнем Новгороде должен был состояться концерт Хаски, ребята приехали к клубу и исполнили песни любимого артиста.В день, когда в Нижнем Новгороде должен был состояться концерт Хаски, ребята приехали к клубу и исполнили песни любимого артиста.Фото: скрин с видео
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Поклонники рэпера Хаски в Нижнем Новгороде считали дни до его выступления в местном клубе. Состоится концерт или нет, не было известно до последнего момента. И вот опасения нижегородцев оправдались. Накануне в группе мероприятия «Вконтакте» организаторы сообщили, что концерт 27 ноября не состоится, но выступление не отменено.

Нижегородские фанаты поддержали рэпера Хаски выступлением на крыше "девятки".

- Просим понять и ждать все новости насчет возврата билетов, - добавили организаторы.

Нижегородские фанаты поддержали любимого артиста, исполнив его песни на крыше «семерки».

- Дочь с единомышленниками поддержали рэпера Хаски, - написала Елена Кохненко на своей странице в Фейсбуке. - Сегодняшний концерт из-за задержания певца был перенесен на 15 декабря. Ребята и девчата устроили свое выступление.

Импровизированный концерт ребята начали треком «Ай»: «Останови вечеринку. Ай. Я буду петь свою музыку. Ай».

- Именно строчкой «Я буду петь свою музыку» и был озаглавлен концерт, на котором в поддержку свободы творчества выступили рэперы Оксимирон, Нойз и Баста, - написала Анастасия Кулакова, участвовавшая в акции у ночного клуба.

На своей странице «Вконтакте» девушка рассказала, что после того, как видео было снято, ей пришлось уйти.

- Задержаться не было возможности. Но если бы я была, я с удовольствием продолжила подпевать Хаски, дрыгаться под качающую музыку вместе с теми, кто может меня понять. А на концерт его мы еще попадем, обязательно попадем, - добавила Анастасия.

Напомним, причиной для задержания рэпера Хаски стало его стихийное выступление около входа в краснодарский клуб, где должен был состояться его концерт. После того как охрана перестала пускать людей на концертную площадку, музыкант вышел на улицу, забрался на припаркованную у клуба машину и стал выступать перед толпой.

В итоге рэпера задержали и составили в отношении него сразу три протокола об административных правонарушениях. А в минувший четверг, 22 ноября, Хаски дали 12 суток за уличное выступление: срок назначили за мелкое хулиганство.

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