«Хотел заработать, а остался должен»: бывший таксист никак не может расплатиться со своим работодателем

Работа таксиста для незнающих людей представляется не очень сложной. А уж те, кто сталкивался с хамством таксистов, и вовсе считают их беспринципными людьми, у которых везде все схвачено. На деле же работа таксиста далеко от этих представлений.

Лишившись работы в 51 год, Игорь Михеев, который работал инженером по эксплуатации и главным инженером в разных организациях, целый год не мог найти работу. Последняя возможность заработать на хлеб для свой семьи, которую видел Игорь, – это стать таксистом. Сначала он работал в одной организации, потому ушел оттуда, и в апреле 2018 года устроился на работу в такси «Status», которое является официальным партнером Яндекс.Такси.

Своего автомобиля у него не было, и работодатель Алексей Чертогов дал ему в аренду одну из своих машин – новую Kia Rio, за которую нужно было платить работодателю по 1450 рублей ежедневно. Особо много Игорь не зарабатывал, но на жизнь хватало.

Все шло хорошо вплоть до 2 июня 2018 года. В этот день Игорь попал в ДТП, в котором его признали виновным. В результате столкновения с автобусом у автомобиля были повреждены – бампер, левая фара, капот и крыло.

Ремонтом автомобиля занялся Алексей Чертогов. Все убытки он решил переложить на плечи водителя. По словам Игоря, работодатель не показал никаких документов и расчетов за ремонт автомобиля , но потребовал с Игоря Михеева 67 тысяч рублей. Плюс, за каждый день простоя Игорь должен был выплачивать работодателю по 850 рублей. Терять работу не хотелось, и он согласился.

Его жена Надежда Михеева, которая работает учителям начальных классов, написала расписку, что она согласна выплатить долг мужа в размере 67 тысяч рублей.

- Было лето, и жена с восьмилетней дочкой уехали в летний лагерь, а мы с 17-летним сыном все лето жили на бомж-пакетах, - вспоминает Игорь Михеев.

Автомобиль ремонтировали полтора месяца.

- Когда я спрашивал, почему так долго, мне объясняли, что для нее нужны только оригинальные запчасти, которые заказываются на заводе, - рассказал Игорь. – Доставка две недели, и на автосервисе, где ремонтировалась машина, тоже была очередь.

Когда автомобиль был отремонтирован, общая сумма долга выросла до 85 тысяч рублей.

Все время, пока автомобиль стоял, Игорь работал на другой машине. Всю безналичную оплату за поездки Алексей Чертогов забирал себе в счет долга, также Игорь отдавал ему и наличку, оставляя себе самый минимум, просто чтобы с голоду не умереть. В результате, по словам Игоря, он отдал 39 тысяч рублей. Гасила долг и жена Игоря Надежда, переводя деньги на банковскую карту Алексею Чертогову. И опять же никаких документов и расписок о передаче денег.

Когда, по словам Игоря, оставалось отдать 14 тысяч рублей, он снова попал в ДТП. Как утверждает Игорь, сильных повреждений у машины не было - лишь небольшая царапина.

- Чертогов сказал моей жене, что она и за это будет платить, - говорит Игорь.

После этого Игорь ушел с работы.

- Жена пошла с ним поговорить, - рассказал Игорь. – Алексей потребовал вернуть весь долг. Но у нас было только 10 тысяч рублей. Мы хотели сначала перевести ему эти деньги, а потом отдать еще четыре тысячи рублей. Но он не согласился и подал в суд.

Однако Алексей Чертогов настаивает, что семья Михеевых должна ему 21 тысячу рублей, а также деньги за ремонт после второго ДТП и за утрату автомобилем рыночной стоимости.

- После второго ДТП он не принес справку из ГИБДД, поэтому сейчас все это оформляется, проводится экспертиза, - рассказал Алексей Чертогов. - Мы хотели расстаться мирно. Но после второго ДТП он скрылся: на телефон не отвечает, не приходит. Он бросил сломанный автомобиль, сказал, что уехал в Москву. И все, больше не появлялся. По договору аренды он все еще работает у меня, договор я ему не закрыл, так как он не выплатил долг.

Первый иск, по которому Алексей Чертогов хочет получить остаток долга за первое ДТП, он подал в отношении жены – Надежды Михеевой. Кроме того, владелец такси «Status» готовит еще два иска, которые будут поданы уже в отношении Игоря Михеева. По первому Алексей собирается требовать возмещения ущерба после второго ДТП. А второй иск будет направлен на возмещение утраты рыночной стоимости автомобиля.

- Kia Ria, на котором он ездил, был абсолютно новый, а после двух ДТП это уже не новый автомобиль, - заметил Алексей Чертогов.

Первое заседание пройдет 12 декабря. Обе стороны готовят свои аргументы.