Игорь Комаров вручил государственные награды жителям Приволжского федерального округа

Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров вручил государственные награды жителям ПФО. Награждение состоялось во вторник, 27 ноября 2018 года, в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента РФ.

Торжественная церемония прошла в преддверии Дня Конституции России – 12 декабря страна будет отмечать 25-летие принятия основного закона.

- Наш долг – уважать и следовать заложенным в Конституции нормам и общенациональным ценностям и строить на их основе правовое государство, - подчеркнул Игорь Комаров.

Ордена «Родительская слава» получили супруги Захватаевы из Кировской области, воспитывающие десятерых детей, и супруги Алексеевы из Ульяновской области, растящие восьмерых детей.

Игорь Комаров вручил государственные награды жителям Приволжского федерального округаФото: Пресс-служба полпреда Президента РФ в ПФО

- Своим трудом, неравнодушием, открытостью вы повышаете престиж института семьи, - отметил Игорь Комаров, награждая многодетных родителей.

Орден Почета получил член Союза писателей России и Союза журналистов РФ, легенда горьковского и нижегородского телеэфира Александр Цирульников. Еще один известный журналист, начальник службы радиовещания филиала ВГТРК ГТРК «Пермь» Юрий Филимонов награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получили машинист-инструктор локомотивных бригад эксплуатационного локомотивного депо Валерий Жериков, председатель колхоза «Новые Выселки» в Саратовской области Александр Ищенко, главный врач ФГУП «Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования» Николай Николаев из Чувашской Республики и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» Игорь Борисов.

Медалью «За спасение погибавших» была награждена Елизавета Сергеева, спасшая в июле 2015 года утопающего с риском для своей жизни.

Почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» присвоено главному дирижеру Чувашского государственного театра оперы и балета Ольге Нестеровой. Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» получил профессор ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский университет имени Разумовского» Алексей Чураков, а главврач ГБУЗ Пермского края «Клинический кардиологический диспансер» Сергей Наумов стал «Заслуженным работником здравоохранения Российской Федерации».

Почетным званием «Заслуженный учитель Российской Федерации» награждена учитель Кировского экономико-правового лицея Наталье Логиновой, а заместителю директора саранской Спортивной школы олимпийского резерва по легкой атлетике Зое Лютовой из Марий Эл, которая воспитала множество чемпионов мира, Европы и России, присвоено почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации».

Игорь Комаров вручил государственные награды жителям Приволжского федерального округаФото: Пресс-служба полпреда Президента РФ в ПФО

Инженер по охране и защите леса Саратовского областного лесничества Людмила Зубова за значительный вклад в сохранение особых природоохранных территорий, а также отдельных видов растений и животного мира получила почетное звание «Заслуженный лесовод Российской Федерации», а директору ФГБУ «Государственный природный биосферный заповедник «Шульган-Таш» в Республике Башкортостан Михаилу Косареву присвоено почетное звание «Заслуженный эколог Российской Федерации».

Главному энергетику ПАО «Нижнекамскнефтехим» Александру Вдовину из Республики Татарстан присвоено почетное звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации».

- Вас всех объединяет одно – вы смогли добиться блестящих профессиональных и творческих успехов, и судьба каждого из вас – доказательство того, что человек, нашедший свое призвание в жизни, способен покорять самые трудные и высокие вершины, - резюмировал Игорь Комаров.