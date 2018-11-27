Еще семь маршруток Нижнего Новгорода перешли на систему безналичной оплаты проезда

Еще в семи маршрутках Нижнего Новгорода теперь можно расплачиваться за проезд бесконтактной банковской картой или транспортной картой с электронным кошельком. Как сообщает ООО «Ситикард», речь идет о маршрутках №13, 29, 34, 44, 75, 81 и 88.

Стоимость проезда по карте составляет 28 рублей. Бесплатные пересадки в этих маршрутках не действуют.

Напомним, в начале ноября на безналичную оплату перешли маршрутка №37, которая следует от площади Горького в Петряевку, и №86, которая едет от Щербинок до ТЦ «Седьмое небо».

В начале марта 2018 года сообщалось, что «Нижегородпассажиравтотранс» планирует вложить 10,598 миллионов рублей в присоединение к АСКОП. Предприятие планировало закупить служебные карты и терминалы, чтобы заменить старое оборудование, которое уже успело выйти из строя.

Сейчас оплатить проезд с помощью банковской или транспортной карты с электронным кошельком можно на маршрутках № 14, 31, 39, 63, 79, 83, 89, 92, 98. Стоимость проезда по картам составит 28 рублей. Однако бесплатные пересадки по транспортной карте на этих маршрутах действовать не будут.