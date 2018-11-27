24 дома, два детских сада и две школы остались без отопления из-за аварии на теплотрассе в Дзержинске
В ночь с 26 на 27 ноября 2018 года на теплотрассе в Дзержинске произошла авария. Как сообщает пресс-служба горадминистрации, сейчас ведутся работы по ее устранению.
Авария случилась рядом с домом №92 на проспекте Циолковского. Из-за этого в 24 многоквартирных домах Дзержинска, двух детских садах (№57 и №82) и двух школах (№4и №21) было отключено отопление.
Уроки в школах были сокращены до 30 минут, некоторых детей из детсадов забрали домой.
На месте происшествия работают ремонтные бригады. Планируется, что последствия в ближайшее время будут устранены.
Напомним, на днях жители Советского и Нижегородского районов Нижнего Новгорода обнаружили, что в их домах нет отопления и горячей воды. Как оказалось, холодно не только в жилых домах, но и в детских садах и школах.
- ОАО «Теплоэнерго» проводит неотложные работы на участке теплосети диаметром 700 мм в районе улицы Студеной, 78, - прокомментировали в ОАО «Теплоэнерго». - Параметры теплоносителя снижены на 272 дома, 18 социальных учреждений. Ремонтные бригады и спецтехника находятся на месте производства работ.
Тепло вернулось в дома уже на следующий день.