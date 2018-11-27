2018-11-27T14:45:10+03:00
Общество

Журналисты из Нижнего Новгорода получили премию ТЭФИ

Награждение победителей прошло в Самаре
Валерия ГРОМОВА
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Фото: ГТРК «Нижний Новгород»Фото: ГТРК «Нижний Новгород»
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Нижегородские журналисты получили премии Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион». В номинации «Телевидение и жизнь: социальная акция» победил проект «Девять миллилитров жизни» ГТРК «Нижний Новгород» (автор - Дарья Соловьева), а ООО «Оптимедиа» стали лучшими в номинации «Программа для детей» с передачей «Проверка на вшивость». Награждение победителей прошло в Самаре.

В конкурсе участвовала 481 работа от 152 телекомпаний из разных уголков России. Всего было 20 номинаций. Победители получили приз «ТЭФИ» - бронзовую статуэтку «Орфей» работы скульптора Эрнста Неизвестного, а также «золотой» диплом победителя конкурса.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, победа журналистов показала их высокий профессионализм.

- От всей души поздравляю нижегородцев с получением премии «ТЭФИ-регион»! Эта награда - яркое свидетельство профессионализма в медиасфере. Нижегородская область всегда славилась журналистскими традициями, и здорово, что они находят продолжение в новых поколениях, - отметил глава региона.

Он добавил, что тема сдачи крови на типирование и донорства костного мозга, которую развивает ГТРК «Нижний Новгород», имеет большое значение для волонтерского движения и помощи конкретным людям, страдающим от тяжелых заболеваний.

- Искренне рад и за авторов программы «Один дома». В наш век активности в социальных сетях очень важно прививать молодежи культуру общения и умение выражать свои мысли перед камерой. Желаю всем удачи в дальнейшей работе!, - подытожил Никитин.

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