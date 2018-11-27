Испытано на себе: В Нижнем Новгороде появилась первая «умная» остановка

В Нижнем Новгороде рядом со старым остановочным павильоном на «Серой лошади» в сторону площади Лядова появился новый, металлический. Но он там не навсегда! Это всего лишь пилот «умной» остановки, который поможет городским властям обкатать решения для итоговой версии остановочного павильона нового поколения. «Комсомольская правда - Нижний Новгород» решила познакомиться с диковинным объектом поближе.

Первое, что бросается в глаза, - большое информационное табло со сменяющимися цветными картинкамиФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Первый взгляд

Издалека остановка выглядит солидно: серый блестящий металл, стильный дизайн. На ее фоне старый павильон выглядит нелепо и убого. Первое, что бросается в глаза, - большое информационное табло со сменяющимися цветными картинками. При виде него захотелось скорее подойти ближе и потыкать в экран, но пришлось взять себя в руки и оглядеться.

Согласитесь, название остановки должно читаться издалека, а не когда автобус или маршрутка проехала мимо. На «умной» остановке название написано в двух местах: внутри (над лавкой) и снаружи на панели справа. Причем с правой стороны надпись расположена так, что прочитать ее можно снизу вверх, повернув голову на 45 градусов влево. Непорядок.

Там же сбоку, но чуть выше перечислены номера автобусов, маршруток и троллейбуса, останавливающихся на «Серой лошади». Аналогичный список размещен с обратной стороны (нужно зайти в павильон). Помимо номеров указано расписание общественного транспорта, интервалы движения и конечные остановки.

В Нижнем Новгороде появилась первая «умная» остановкаФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Вдоль «умной» остановки располагается добротная металлическая лавка впечатляющей ширины (сумки с нее не сваливаются на землю, а смирно лежат, не нервируя владельца). Только вот в двадцатиградусный мороз сесть на такую не захочется, да и в жару на раскаленном железе вряд ли будет комфортно. К счастью, в итоговой версии чудо-остановки железную лавочку сменила деревянная (по словам Панова, разработчики дизайн-макета учли наш климат).

«Мозг» работает

И вот «Комсомолка» добралась до «мозга» интеллектуальной остановки - информационного табло с тачскрином. Справа - меню с разделами («Гостиницы», «Достопримечательности», «Такси» и т. д.), слева - более подробная информация, а посредине - карта города.

Нажали на «Гостиницы» - и с левой стороны выскочил список гостиниц (почему-то всего десять названий). Система предлагает ознакомиться с описанием гостиниц, адресами и фотографиями номеров, а также проложить маршрут от остановки до пункта назначения (пешком, на машине или общественном транспорта, как в Яндекс.картах).

Можно посмотреть карту города и проложить маршрутФото: Роман ИГНАТЬЕВ

В разделе «Достопримечательности» тоже десять наименований. Вероятно, этого количества достаточно для пилота. Следом - «Рестораны». И пока «Комсомолка» размышляла, почему в список попали именно эти заведения, система вернулась в режим ожидания, и на экране замелькали заставочные картинки.

Крайне полезным как для местных жителей, так и для гостей Нижнего Новгорода «Комсомолке» показался раздел «Карты». Нужно ввести местоположение и пункт назначение, а система предложит оптимальный маршрут. Полезная штука, особенно если под рукой нет смартфона.

А вот разделы «СМИ», «Такси» и SOS пока не функционируют. Переключение с русского на английский также недоступно.

У остановки свой график

Отдельного внимания заслуживает раздел «Расписание маршрутов», где каждый вид общественного транспорта окрашен в свой цвет: автобус - в красный, троллейбус - в зеленый, трамвай - в синий, маршрутное такси - в желтый. Пассажиры могут посмотреть, сколько времени нужно, чтобы добраться от «Серой лошади» до Дворца спорта или до автовокзала в Щербинках. Кроме того, указывается примерное время прибытия того или иного маршрута на эту остановку. Недолго думая, «Комсомолка» решила проверить систему.

В целом, остановка нового поколения впечатляетФото: Роман ИГНАТЬЕВ

На часах было 10.36, и остановка обещала, что автобус № 1 прибудет примерно через 12 минут. Но что-то пошло не так, и нужный транспорт пришел на четыре минуты раньше! То же случилось с маршруткой Т-18 (8 минут вместо обещанных 12) и с автобусом № 40 (он подъезжал к «Серой лошади», хотя система уверяла, что надо подождать 7 минут).

В целом, остановка нового поколения впечатляет. Кажется, ничего лучше пассажиры общественного транспорта в приволжской столице не видели. Остается дождаться, когда специалисты как следует протестируют пилот, сделают выводы и используют полученный опыт в создании итоговой версии «умной» остановки.

КСТАТИ

На первом этапе планируется поставить 134 «умные» остановки. Второй этап проекта предполагает монтаж еще 200 умных остановок. Павильоны будут защищены от повреждений.

«У остановок вандалоустойчивая конструкция, они оборудованы системой видеонаблюдения, данные которого будут в режиме онлайн передаваться в центр мониторинга», - подчеркнул вице-президент, директор макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком» Дмитрий Проскура.