Подаренный на 8 Марта лотерейный билет принес семье из Ворсмы 2,5 миллиона рублей

Семья Будкиных из небольшого городка Ворсма под Нижним Новгородом лотереями никогда не увлекалась. Но первый же случайно попавшийся лотерейный билетик оказался для них счастливым – Будкины выиграли 2,5 миллиона рублей!

- На 8 Марта в этом году муж преподнес мне необычный подарок – шикарный букет и лотерейный билет. Но на тот момент он даже не подозревал, насколько ценным окажется его сюрприз! – рассказывает Светлана Будкина, секретарь городской больницы в Ворсме.

Сам глава семейства в день розыгрыша не смог быть рядом – пришлось уехать в командировку. Поэтому праздник отмечали чисто женской компанией – сама Светлана Будкина, ее мама Елена и дочка Арина.

— Мы стали смотреть трансляцию розыгрыша, было шумно и весело. В один прекрасный момент у нас осталось всего два числа. Ведущий достал один бочонок, второй. Это были наши номера! Света мне прошептала: «Мама, кажется, мы выиграли квартиру», — вспоминая счастливый день, рассказывает мама победительницы Елена Владимировна.

Светлана проверила результат тиража еще раз на сайте и тогда все сомнения рассеялись. Будкины стали обладателями квартиры стоимостью 2 500 000 рублей. Но на семейном совете победители решили, что заберут приз в денежном эквиваленте, чтобы вложить в строительство собственного дома.

— Я думаю, что нашей семье повезло неслучайно. Нам очень нужны были деньги, и сама судьба нам помогла справиться с этими финансовыми трудностями — признается Светлана.

Дело в том, что ранее по государственной программе «Молодая семья» супругам выделили участок, на котором в течение пяти лет нужно было построить собственное жилье. Своих денег на это не хватало, пришлось взять кредит. Выигранные деньги помогли распрощаться с долгами и завершить строительство в максимально короткие сроки.

— Теперь у нас большой двухэтажный дом, в котором четыре комнаты. Я всегда мечтала о просторной красивой кухне, и теперь мое желание исполнится. Денег нам хватило и на гараж, и на внутреннюю отделку. Так что очень скоро мы наконец-то переедем в наше семейное гнездышко, — поделилась радостью победительница.