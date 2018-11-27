Антон Шаклунов: «Если ты начал оперировать – это нельзя прекратить»

- Начну с темы, которая получила общественный резонанс. Это тема инцидента в вашем ведомстве, в министерстве здравоохранения, с чиновницей, некорректное поведение которой привело к тому, что губернатор назначил служебную проверку. Она завершилась или ещё проводится?

- Проверок идет две. Одна проверка идет в самом министерстве здравоохранения по факту случившегося. Вторая проверка идет непосредственно в правительстве в отношении конкретного лица, который был участником этих событий. Обе проверки продолжаются, но в ближайшие два-три дня будут завершены. Моя личная оценка – что нужно было принять людей и выслушать. И только если бы была угроза, принимать меры.

- Не дожидаясь финала, тем не менее, чиновником было принято решение покинуть пост. Может, это и правильно. Тем не менее существует некий спор между бизнесом и государством по поводу распределения квот. Там, где есть бизнес и государство, всегда возникает некий конфликт — одни защищают деньги налогоплательщиков, вторые пытаются заработать. Как на сегодняшний день? Эти квоты распределены? Документ по этому поводу готов? Или его еще нет?

- Этот вопрос многолетний. У нас сейчас 83 медицинские организации участвуют в территориальной программе государственных гарантий частной формы собственности. Если посмотреть на другие субъекты Российской Федерации, то мы занимаем по количеству таких частных медицинских организаций, которые участвуют, лидирующие позиции. У нас их очень много в процентном соотношении и в финансовом соотношении.

- Чем они недовольны-то? Им не хватает? Им все больше и больше хочется?

- У нас на частников уходит более миллиарда рублей в год. Это очень хорошая цифра. Мы даже проводили анализ такой, хотя цифры эти достаточно сложно достать. Мы в ПФО второе место держим по количеству денег, которые распределяем на частников. У нас уходит 6,6%, то есть это очень и очень неплохо.

- Тем не менее хочется больше. Я вообще не очень понимаю, как это распределяется. Если взять стоматологические клиники, как их правильно посчитать? У одних 10 кресел, у других — два. У кого-то более классные специалисты, у одних одна ценовая политика, у других — другая. Это очень сложный калькулятор. И нужно не забыть государственные организации. Как вы это собираетесь делать в этом году? Готов ли по этому поводу документ, регламент? Или только собираетесь это обсуждать?

- Мы уже несколько месяцев работаем над этим вопросом. Еще до того, как эта вся конфликтная ситуация произошла, когда в очередной раз частные медицинские организации перевыполнили объемы, которые были им даны на год. Многие лечебные учреждения частной формы собственности запросили дополнительные объемы. Мы взяли паузу для того, чтобы провести проверку, почему идет перевыполнение. Не комиссия минздрава, не минздрав распределяет и даже не фонд обязательного медицинского страхования. Есть комиссия, куда входит 12 человек — это люди из минздрава, из фонда, из профсоюзов медицинских работников, это и страховые компании и медицинские объединения. И комиссия голосует.

Это не то, что кто-то против того, чтобы частная медицина получала меньше или больше денег. Такого нет. Это консолидированная позиция медицинского сообщества.

Единственное, хочу сказать, что, действительно, в этой комиссии представителей частной медицины не было. Но мы планируем это сделать.

Это будет прорыв не только для нашего региона, но и для всех остальных регионов. Потому что в других регионах такое тоже очень редко встречается, чтобы частники входили в комиссию по распределению объемов.

- Это публично будет? Это будет открыто?

- Здесь нет ничего тайного и секретного. Но это очень скрупулезная, детальная, сложная работа. Она больше математическая. В рамках нашей комиссии мы имеем право создавать группы для того, чтобы определить, почему превышается объем, как распределить этот объем. Такая группа была создана, но частные медицинские организации отказались, чтобы их проверили и посмотрели, почему они превысили объемы, какое количество у них стоматологических установок, какое количество площадей. Потому что мы знаем из разных источников, что у одной фирмы большие площади, много стоматологических установок, у другой меньше гораздо, но при этом через них проходит гораздо больше пациентов. И мы помимо всего прочего проверили те медицинские организации, которые значительно превысили. Были данные, что некоторые граждане сообщили, что вылечили два зуба, а заявлено было аж 15.

Наша идея состоит в том, что мы бы хотели не просто взаимодействовать со всеми организациями по отдельности. Мы бы хотели, чтобы частные медицинские организации объединились в ассоциацию. Такая ассоциация на территории Нижегородской области существует. Она сейчас переформатируется. Поэтому внутри этого медицинского сообщества частных медиков будет создана своя подкомиссия, которая будет нам давать рекомендации по распределению этих объемов. Я считаю, что это очень прозрачная история.

- Понятно. Соберитесь, договоритесь, а мы готовы это мнение принять. Пожалуйста, приходите, разговаривайте, доказывайте. С этой темой разобрались. Программа короткая, вопросов у нас много. Какая ситуация у нас с эпидемией гриппа? Превысим порог?

- Я, честно говоря, не помню ни одного года, чтобы порог не был превышен хотя бы не везде по области, а в определенных территориях. Это абсолютно нормальная ситуация не только для Нижегородской области. Она нормальна для всей страны, может быть, даже для всего мира. То есть эпидемия приходит, определенное количество населения заболевает. К сожалению, бывают негативные исходы. И для того, чтобы эти негативные исходы преодолеть, необходимо проводить вакцинацию. Это главное наше оружие против гриппа.

- Часто люди считают, что это не главное у них в жизни. Это заблуждение, это неправильно?

- Вообще, здоровье — это самое главное. То, что человек не заболеет гриппом, прививка не гарантирует, но то, что он не умрет в результате того, что будет грипп — это практически 100% гарантия.

- А сколько процентов жителей Нижегородской области на сегодняшний день, по Вашей информации, вы успели привить в этом сезоне?

- Уже успели привить 43% населения. Более 1,3 млн человек. Это хороший показатель на уровне России. Мы планируем до конца этого месяца привить 45% населения.

- Какие штаммы гуляют в мире? Какие нам ждать в Нижнем Новгороде? Как мы к этому готовы?

- Есть определенный четкий алгоритм, который рекомендован Всемирной организацией здравоохранения. Обычно одно полушарие болеет одним видом гриппа, а на следующий год он переходит в другое полушарие. Происходит такая постоянная миграция. Поэтому штаммы рекомендуются Всемирной организацией здравоохранения. В этом году у нас два вида гриппа — это гриппа А и грипп B. Причем грипп А — это два штамма N3H2 и N1H1. Один это гонконгский, один — это высокопатагенный грипп, который наносит самый большой ущерб. В разные времена бывают подтипы этого гриппа: гонконгский, свиной, птичий и так далее. Наша вакцина, которую мы сейчас применяем, содержит все эти три штамма.

- Еще одна тема — это доступность помощи медицинской, в том числе высокотехнологичной, для жителей Нижегородской области. Мы все время пытаемся, чтобы 100% жителей Нижегородской области могли получить, в том числе и какие-то сложные операции, сложную медицинскую помощь. Но пока это не так. По моей информации — это 75% ориентировочно. Да у нас есть качественные больницы, которые обладают и персоналом, и оборудованием. Какая работа ведется над тем, чтобы этот процент постоянно увеличивался?

- Общемировой тренд — это централизация сложной высокотехнологичной помощи в центрах. Потому что именно туда мы можем свезти оборудование. Но, что самое главное, именно туда мы можем свезти специалистов, которые занимаются этой проблемой. Мы не можем специалистов распределить по всей территории области, потому что через врача должно проходить определенное количество человек, чтобы он был профессионалом. Этот вопрос у нас практически закрыт или близок к тому, чтобы его закрыть. Второй момент — это доступность медицинской помощи. Это врачи первичного звена, фельдшеры, медицинские сестры, которые непосредственно работают в простых, небольших, даже очень маленьких деревнях и поселках. С этой точки зрения у нас есть определенные пробелы. Мы эти пробелы решаем, мы о них знаем. В этом году будет построено пять фельдшерско-акушерских пункта. Заканчивается строительство. Мы их запустим до конца года.

Помимо этого будет закуплено шесть передвижных ФАПов, которые обслуживают населенные пункты от 100 до 300 человек. Более 220 населенных пунктов охвачено посещением этих передвижных ФАПов.

- Это "поезда здоровья", правильно я понимаю?

- Нет, это отдельные фельдшерско-акушерские пункты, которые на постоянной основе, по графику объезжают такие небольшие деревни. Будет охвачено таким образом более 5 тысяч человек.

Помимо этого уже закуплены два флюорографа и закуплен один маммограф, у нас вообще не было передвижных маммографов, в этом году он появился. И в следующем году появятся дополнительные.

- Еще важно рассказать жителям Нижегородской области, что важно еще и самому проявлять инициативу и идти на профилактику.

- Здоровый образ жизни — самая главная превентивная мера для того, чтобы не болеть.

- Все равно проверять нужно. Я к тому, чтобы люди не ждали, когда к ним власть бросит все последние ресурсы, привезет "поезд здоровья" или передвижной ФАП.

- "Поезд здоровья" — это тоже важно. Есть ряд людей, которым не хочется ездить к врачам по разным причинам. Бывает негативный опыт хождения в поликлинику, бывает просто не до себя — есть хозяйство, дети, внуки, с ними надо сидеть, когда пойти? Поэтому "поезда здоровья", хочу вам напомнить, что это уникальный проект на территории Российской Федерации, который позволил нам обследовать за три месяца 28 тысяч человек. Благодаря этому впервые выявлено 7 тысяч новых заболеваний, около 300 человек с новообразованиями, с онкологией, которых просто спасли.

- Нижний Новгород буквально недавно стал еще одним регионом в России, который провел операцию по пересадке сердца. Как к этому пришли? Какие были брошены силы? Как сейчас обстоят дела с этим направлением и с пациентом, который был первым?

- Мы стали девятым регионом в Российской Федерации, который занимается теперь пересадкой сердца, у которых есть такой опыт.

- Это в кардиоцентре делали?

- Да, это в нашей кардиохирургической больнице произошло. Пациент, 64 года, у которого не было шансов. Ему оставалось несколько месяцев жизни, но благодаря тому, что была проделана огромная работа, шансы появились. Это была работа и по оснащению, и по обучению врачей. Это была работа и законодательная, донорские органы – это болезненная очень тема. Правильно все сделать, чтобы ни в коем случае не было никаких ошибок со стороны медиков, со стороны правоохранительных органов. Слава богу, что у пациента есть шанс жить дальше.

- Не так давно и вы вставали к станку. Вы же действующий врач? Нейрохирург, если ничего не путаю? Участвовали в операции. Вам это зачем? Вы же чиновник. Чтобы не потерять навык? Или это по-прежнему зов сердца?

- Моя профессия, в первую очередь – помогать людям. То, что я умею — умею оперировать. Я считаю, что с этим нельзя расставаться, это на всю жизнь. Если ты начал этим заниматься, это нельзя прекратить. Все равно читаешь профессиональную литературу, продолжаешь об этом думать. Многие вещи, которые мы делаем сейчас, в частности по нейрохирургии, это в том числе консолидированный опыт всей страны. Что-то, я надеюсь, мне удалось привнести.

- Есть ли еще в России министр здравоохранения, который также практикует и делает операции?

- Есть.