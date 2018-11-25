2018-11-25T17:08:12+03:00
Происшествия

Более 1200 человек эвакуировано из ТРК «Небо» 25 ноября

Причиной эвакуации стало ложное срабатывание пожарной сигнализации
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Более 1200 человек эвакуировано из ТРК «Небо» 25 ноябряБолее 1200 человек эвакуировано из ТРК «Небо» 25 ноябряФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Торгово-развлекательный комлекс «Небо» в очередной раз оказался эвакуирован в Нижнем Новгороде днем в воскресенье, 25 ноября 2018 года. Причиной стало срабатывание автоматической пожарной сигналиции. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сообщили в региональном Центре управления в кризисных ситуациях.

- Сообщение о срабатывании пожарной сигнализации поступило в 14:46, и пожарно-спасательные подразделения выехали по рангу пожара №2. Как было установлено, произошло ложное срабатывание автоматической пожарной сигнализации на подземной парковке, - сообщили в Центре.

До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались более 1200 человек. В настоящее время торгово-развлекательный центр работает в штатном режиме.

Напомним, в прошлый раз ТРК "Небо" эвакуировали всего несколько дней назад - и тогда причиной также стало ложное срабатывание пожарной сигнализации.

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