Титул «Мистер Нижний Новгород» завоевал 28-летний бизнесмен

Финал конкурса «Мистер Нижний Новгород – 2018» состоялся в столице Приволжья вечером 24 ноября. Напряженная борьба между участниками длилась несколько месяцев, и в итоге финалистами стали девять парней. Темой заключительного конкурса стала «Ночь в музее». Участникам сначала пришлось примерить на себя образ художников-граффитистов, затем – грабителей, а на награждение молодые люди вышли в деловых костюмах.

Победителем конкурса и обладателем титула «Мистер Нижний Новгород – 2018» стал 28-летний бизнесмен Павел Степанов. Он является владельцем сети магазинов спортивного питания в Нижнем Новгороде.

- Главное для меня – работа и постоянное развитие, - признавался Павел Степанов корреспонденту «Комсомольской правды» - Нижний Новгород».

На сайте «Комсомолки» также шло голосование за лучшего парня, и приз зрительских симпатий завоевал 24-летний инженер отдела снабжения МП «Нижегородпассажиравтотранс» Сергей Беднов.