24 ноября стал особенным для нижегородцев. Сразу две местные команды стали победителями. Первой своих болельщиков порадовал ФК «Нижний Новгород», обыграв лидера турнирной таблицы ФНЛ ФК «Томь» со счетом 2:1. На нем присутствовал и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Глеб Никитин: «Этот день стал особенным для нижегородского спорта». Фото Александр Чурбанов

- Поздравляю «Нижний Новгород» с удачной точкой в этом футбольном году! Победа над лидером турнирной таблицы всегда важна и мотивирует на новые результаты, – сказал Глеб Никитин после матча. - До завершения сезона еще далеко, но уже сейчас можно сказать, что клуб справляется с поставленными задачами.

ХК "Торпедо" во время победного матча с ХК "Трактор". Фото: ХК "Торпедо"

Позже своих болельщиков обрадовал ХК «Торпедо», обыграв челябинский «Трактор» со счетом 5:3.

- Этот день стал особенным для нижегородского спорта. Пока нижегородские футболисты боролись за очки с сибиряками, нашим хоккеистам удалось вырвать победу в гостях на Урале, - отметил Глеб Никитин. - То, как команда собралась и отыграла две шайбы, вызывает огромное уважение. Именно такого бойцовского характера мы ждем от своей команды! Поздравляю с победой!