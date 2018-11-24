Глеб Никитин: «Этот день стал особенным для нижегородского спорта»
24 ноября стал особенным для нижегородцев. Сразу две местные команды стали победителями. Первой своих болельщиков порадовал ФК «Нижний Новгород», обыграв лидера турнирной таблицы ФНЛ ФК «Томь» со счетом 2:1. На нем присутствовал и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Глеб Никитин: «Этот день стал особенным для нижегородского спорта». Фото Александр Чурбанов
- Поздравляю «Нижний Новгород» с удачной точкой в этом футбольном году! Победа над лидером турнирной таблицы всегда важна и мотивирует на новые результаты, – сказал Глеб Никитин после матча. - До завершения сезона еще далеко, но уже сейчас можно сказать, что клуб справляется с поставленными задачами.
ХК "Торпедо" во время победного матча с ХК "Трактор". Фото: ХК "Торпедо"
Позже своих болельщиков обрадовал ХК «Торпедо», обыграв челябинский «Трактор» со счетом 5:3.
- Этот день стал особенным для нижегородского спорта. Пока нижегородские футболисты боролись за очки с сибиряками, нашим хоккеистам удалось вырвать победу в гостях на Урале, - отметил Глеб Никитин. - То, как команда собралась и отыграла две шайбы, вызывает огромное уважение. Именно такого бойцовского характера мы ждем от своей команды! Поздравляю с победой!