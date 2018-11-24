2018-11-24T19:42:23+03:00
Общество

Глеб Никитин: «Этот день стал особенным для нижегородского спорта»

Губернатор Нижегородской области присутствовал на футбольном матче Нижний Новгород – Томь
Юлия ДАНЧЕНКО
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Глеб Никитин: «Этот день стал особенным для нижегородского спорта»Глеб Никитин: «Этот день стал особенным для нижегородского спорта»Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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24 ноября стал особенным для нижегородцев. Сразу две местные команды стали победителями. Первой своих болельщиков порадовал ФК «Нижний Новгород», обыграв лидера турнирной таблицы ФНЛ ФК «Томь» со счетом 2:1. На нем присутствовал и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Глеб Никитин: «Этот день стал особенным для нижегородского спорта». Фото Александр Чурбанов

Глеб Никитин: «Этот день стал особенным для нижегородского спорта». Фото Александр Чурбанов

- Поздравляю «Нижний Новгород» с удачной точкой в этом футбольном году! Победа над лидером турнирной таблицы всегда важна и мотивирует на новые результаты, – сказал Глеб Никитин после матча. - До завершения сезона еще далеко, но уже сейчас можно сказать, что клуб справляется с поставленными задачами.

ХК "Торпедо" во время победного матча с ХК "Трактор". Фото: ХК "Торпедо"

ХК "Торпедо" во время победного матча с ХК "Трактор". Фото: ХК "Торпедо"

Позже своих болельщиков обрадовал ХК «Торпедо», обыграв челябинский «Трактор» со счетом 5:3.

- Этот день стал особенным для нижегородского спорта. Пока нижегородские футболисты боролись за очки с сибиряками, нашим хоккеистам удалось вырвать победу в гостях на Урале, - отметил Глеб Никитин. - То, как команда собралась и отыграла две шайбы, вызывает огромное уважение. Именно такого бойцовского характера мы ждем от своей команды! Поздравляю с победой!

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