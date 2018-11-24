Денис Маслов: «Мы забрали шесть очков у Томска и четыре очка у Тамбова. Никто из ФНЛ этого не делал»

ФК «Нижний Новгород» 24 ноября сразилась с лидерами турнирной таблиц ФНЛ ФК «Томью» на стадионе "Нижний Новгород". И когда казалось, что нижегородцы не справятся с гостями, они вырвали победу, обыграв их со счетом 2:1.

Исполнительный директор ФК «Амкар» Денис Маслов после матча прокомментировал «Комсомолке» результаты игры.

- Победа любой команды, которая отыгрывается, считается вдвойне ценнее, - уверен Денис Маслов. - Ребята сегодня молодцы! Весь второй тайм они перевернули в свою сторону. Если в первом тайме мы видели небольшие затруднения в оборонительных действиях, были моменты у гостей из Томска, были удары в створ ворот, то во втором тайме они значительно снизились. Наши ребята захватили инициативу - великолепный первый гол Игнатовича и бесспорный пенальти Фомина. Реализовали все очень здорово.

По оценке Дениса Маслова, нижегородские футболисты подошли к окончанию года в хорошей форме.

- Не было никакой паники, все абсолютно по делу, что победа над Тамбовым, что эта победа над Томском, - сказал Денис. - Но эти две победы не надо отделять от всего сезона в целом. Это результат работы и тренеров, и ребят. Я считаю, что ребята правильно поняли задачу, цели на сезон и организованно к этому подходили. Если в начале сезона нам откровенно где-то фартило, то сейчас мы видим, что рисунок игры есть, мы играем с лидерами абсолютно правильно. Мы забрали шесть очков у Томска и четыре очка у Тамбова, а это на сегодняшний день лидеры. И, по-моему, никто из ФНЛ этого не делал. А нам удалось.

Кроме того, Денис Маслов обратил внимание н ато, как ведет себя команда на поле.

- Сегодняшнее поражение – это первое поражение у Томска. Для наших ребят это показатель того, что они играют на равных с лидерами турнира. Они ничего не боятся, команда раскрепощена и на поле понимает, что нужно делать. Я не знаю всех требований, которые предъявляет Дмитрий Николаевич (Черышев – ред.) к игре, но раз результат появляется, значит требования выполняются.

По мнению Дениса Маслова, совершенно не важно какую строчку ФК «Нижний Новгород» занимает в турнирной таблице.

- Сейчас важно хорошенько отдохнуть и готовится на сборах продолжать чемпионат. Все решится в мае, - рассуждает Денис. - Надо понимать, что в футболе все может быть. Сегодня команда идет в лидерах, а завтра будет опускаться. Помяните мое слово, команды, которые сейчас занимают первое и второе место, не будут их занимать.

В конце нашей беседы Денис Маслов поблагодарил всех болельщиков, которые несмотря на погоду все же пришли на стадион «Нижний Новгород» и активно поддерживали нижегородских футболистов.

- Стадион нужно посещать обязательно! – призвал Денис болельщиков.