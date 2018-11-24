Благоустройство по-нижегородски: дорожку перед котельной заасфальтировали частями

Авария на теплосетях, которая 20 ноября оставила Совесткий и Нижегородский районы без отопления, произошла в парке Пушкина Советского района. Целый день работники ОАО «Теплоэерго» занимались ее устранением. После чего закопали яму, которую вырыли, и закатали ее асфальтом. А потом по непонятным причинам решили заасфалитровать еще один кусочект парковой тропинки возле котельной.

И все вроде бы ничего. Но тропинки в этом месте парка земляные и кусочек асфальта, который даже по ширине меньше дорожки, уже выглядит странно. Еще более странно выглядит второй участок. Это небольшой кусочек, который упирается в стену котельной. Местные жители утверждают, что в этом месте работы не велись и зачем понадобилось его асфальтировать, непонятно.

Напомним, в результате аварии 20 ноября целый день без отопления и горячей воды сидели жители 272 жилых домов. Также без теплоносителей остались 18 социальных учреждений.