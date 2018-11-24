Обзор матча Нижний Новгород - Томь 24 ноября 2018 года: счет, голы статистика матча

Последний матч в этом году сыграли ФК «Нижний Новгород» и ФК «Томь» на стадионе «Нижний Новгород». Несмотря на холод, нижегородцам все же удалось вырвать победу у фаворитов ФНЛ. Забили победный мяч.

Стартовые составы:

«Нижний Новгород»: 1. Анисимов, 4. Абрамов, 90. Хрипков, 41. Сапета, 91. Гогличидзе, 27. Симанов, 5. Аюпов, 10. Палиенко, 13. Игнатович, 55. Морозов, 11. Делькин. Запасные: 99. Н. Сысуев, 28. Семейкин, 14. Сергеев, 74. Д. Фомин, 24. Федорив, 7. Нежелев, 95. Бочаров.

«Томь»: 1. Шафинский, 6. Тихий, 5. Шумских, 24. Клещенко, 23. Зуйков, 18. Шалаев, 78. Калинский, 10. Казаев, 44. Кухарчук, 11. Кузьмичев, 9. Кудряшов. Запасные: 42. Мелихов, 7. Сасин, 14. Макурин, 63. Зубчихин, 27. Мануйлов, 22. Тен, 2. Лисенков, 17. Тлупов, 90. Крапухин, 4. С. Фомин.

Игра была напряженной. У ФК «Томь» три желтые карточки: Ян Казаев получил горчиник на 14-й минуте, Павел Кудряшов на 34-й минуте, а Николай Калинский на 81-й минуте. Нижегородцы тоже схлопотали одну желтую карточку. На 17-й минуте ее заработал Артем Абрамов.

Первый удар в ворота нанесли томичи на 22-й минуте: диагональная передача Зуйкова - Кудряшов наносит удар в противоход вратарю. - 0:1.

Несмотря на активную игру, нижегородцам никак не удавалось забить гол. Однако болельщики не теряли надежды и всячески поддерживали свою команду. После напутствий тренера Дмитрия Черышева, футболисты ФК «Нижний Новгород» вышли на поле в полной боевой готовности. И их стремление к победе не заставило себя долго ждать.

На 83-ей минуте нижегородцам все же удалось сравнять счет. После подачи Абрамова Игнатович головой забил мяч в ворота томичей. Не успели футболисты ФК «Томь» опомнится, как на 89-й минуте нижегородцы снова забили мяч в их ворота: Сергеев заработал пенальти, Фомин, который вышел на поле на 46-й минуте матча, бил. И точное попадание! Счет стал 2:1.

После основного времени было добавлено еще три минуты. Но они не изменили счета матча.

ФК «Нижний Новгород» удалось обыграть ФК «Томь», которая стояла на первой строчке турнирной таблицы ФНЛ.

На зимний перерыв нижегородские футболисты ушли, сохранив пятое место в турнирной таблице. Следующую игру команда проведет 3 марта 2019 года. Футболисты ФК «Нижний Новгород» примут в гостях футбольный клуб «Сочи».

Напомним, сегодняшний матч - это вторая подряд победа нижегородцев. 18 ноября ФК "Нижний Новгород" обыграл ФК "Тамбов" со счетм 1:0. До этого в трех матчах наших футболистов преследовала неудача.