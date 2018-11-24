Пояс Хабиба прибудет в Нижний Новгород

Легендарный пояс Хабиба Нурмагомедова совершит небольшой тур по городам России. В Нижний Новгород он прибудет 2 декабря. Все желающие смогут посмотреть и сфотографироваться с ним в ТЦ «Фантастика». Однако увидеть легендарного борца нижегородцы не смогут.

- Сам приехать, к сожалению, не смогу в это время, - написал Хабиб на свой страничке в социальных сетях.

Напомним, в начале октября Хабиб Нурмагомедов уничтожил на ринге известного ирландца Конора Макгрегора. Ранним воскресным утром дагестанец хладнокровно и уверенно, удар за ударом, выбивал из соперника всю спесь, наглость и напыщенную самоуверенность. Знаменитый ирландец беспомощно барахтался в захватах, ошибался и пропускал удары в стойке. Окончательно обессилев в четвертом раунде, он капитулировал после удушающего и, одновременно, болевого приема — Нурмагомедов железной хваткой сдавил шею и челюсть соперника.

— Я бы поставил Хабибу четвёрку с плюсом, — оценивает бой своего сына Абдулманап Нурмагомедов. — Хорошо реализовал тактическую схему на бой. Но он очень мало ударов нанес в борьбе, изматывая соперника. Этот аспект я ставлю под сомнение. Всё остальное на уровне. Контроль — отлично, изматывание соперника в захвате — отлично. Если бы больше бил — получил бы твердую пятерку.

Помимо Нижнего Новгорода, пояс Хабиба будет в Москве (27 ноября), Санкт-Петербурге (29 ноября), Екатеринбурге (5 декабря) и в Краснодаре (9 декабря).