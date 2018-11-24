Нижегородцы снова сидят без отопления

Не успели жители Советского района отогреться после недавнего отключения отопления, как батареи снова мертвецки похолодели.

- Вот что делать?!!!! Опять пропало тепло, - негодует Нелла Прибутковская. - В колцентре "семидучья" говорят, что ДУК в выходные не работает и велят ждать до понедельника. Как аварийную не оформляют -"потому что не течет". Портал «Наш Нижний» тоже только принять заявку и больше ничего. То есть видимость работы есть. А результат - ну извините, не для этого мы тут сидим. Может, в прокуратуру написать на бездействие? Не согреюсь, так хоть просублимирую?

Позже жители Советского района все же дозвонились до ДУКа. И там их заверили, что их заявка будет выполнена до 29 ноября. Меж тем синоптики обещают сильные морозы до – 15 градусов.

Тут же в поддержку плохой работы домоуправляющих компаний посыпались комментарии.

- По отзывам нижегородцев, которые мне все- таки, продолжают поступать, система ДУКОВ превратилась в Кошмар, - написала Нина Прибутковская. - 1. Нет ответной связи, люди превращаются в коллекивного Ваньку Жукова, который звонит на деревню Дедушке. Ты имеешь право только позвонить и сообщить о непростой, часто аварийной ситуации - а в ответ тишина, тебе сообщают, что заявка принята, а когда она будет исполнена, об этом ты знать не должен В ДУКИ не попасть, на дверях звонки и вопросы: «По какому поводу?» То есть в ДУКах предполагают, что к ним потанцевать что ли заходят? И, наконец, жуткий непрофессионализм работников - ну была авария, ну устранили, ну верните тепло обратно... Что нужно слесарю, какое образование, чтобы за теплом в домах проследить? Все это, как не пафосно звучит, подрывает доверие к власти... А всего-то на всего тепло в квартире зимой должно быть. И что, за это нужно сражаться как на фронте ?!

- Когда было в квартире холодно, батареи чуть теплые , написала жалобу в жил инспекцию - через месяц перезвонили только, - поддержала Екатерина Набиркова.

Напомним, 20 ноября 2018 года из-за аварии на теплосети на улице Студеной жители Советского и Нижегородского районов остались без отопления и горячей воды. Мерзнуть нижегородцам пришлось до самого вечера.