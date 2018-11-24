Убийцу Светланы Ходеевой, который расчленил девушку, посадили на 15 лет

Кстовский городской суд Нижегородской области провозгласил приговор 28-летнему мужчине, который признан виновным в убийстве 21-летней Светланы Ходеевой и краже ее драгоценностей. Об этом сообщается на сайте районного суда.

Судом установлено, 10 октября 2015 года около 20 часов Светалана пришла в квартиру к осужденному, где вместе стали распивать спиртные напитки. Но во время разговора они поссорились, и мужчина задумал проучить девушку. С 21.10 до 22.25 часов они оба находились на кухне. Мужчина схватил с кухонного стола керамическую кружку, и сильно ударил дном кружки в район теменной кости сидящей к нему спиной на корточках потерпевшей. От удара кружка разбилась в руке осужденного. Увидев это, он взял еще одна керамическую кружку и еще раз сильно ударил Светлану по голове. После чего Светлана упала на спину. И погибла.

Для того чтобы скрыть преступление, мужчина расчленил тело девушки, отделив от туловища ноги, руки и голову. Части тела осужденный упаковал в отдельные полимерные пакеты, которые поочередно вынес из квартиры и спрятал в различных местах в города Кстово.

При этом он решил еще и нажиться на смерти Светланы. И когда она уже умерла, снял с тела все украшения: кольцо с мелкими бриллиантами, кольцо с феонитами, цепочку, крестик, сережки с феонитами, браслет. Все украшения были оценены в 52 000 рублей.

Суд признал 28-летнего мужчину виновным во всех преступлениях и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на пятнадцать лет с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Также был удовлетворен гражданский иск матери Светланы Ходеевой. В ее пользу с осужденного взыскана денежная компенсация материального и морального вреда в размере 1 114 300 рублей.

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