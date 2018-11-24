В Нижнем Новгороде действуют мошенники, которые снимают деньги с банковских карт

Сотрудники полиции разыскивают мошенников, которые снимают деньги с банковских карт нижегородцев. Об этом сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.

За прошедшие сутки в полицию обратились нижегородцы Автозаводского и Советского районов и сообщили о четырех кражах. В общем сложности люди отдали 430 560 рублей.

Преступники представляют сотрудниками безопасности банка и под предлогом проведения различных операций похитили с банковских карт нижегородцев денежные средства.

По всем фактам были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений по статье «Мошенничество».

Сотрудники полиции Нижегородской области обращаются к гражданам и просят их быть более бдительными.

Для того чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо придерживаться следующих правил:

1. Служба безопасности не звонит инициативно клиентам банка. Официальный номер телефона для клиентов банка указан на документах к карте. Если звонок поступил с иного номера - скорее всего это мошенники.

2. Только мошенники могут запрашивать ваши пароли, номер мобильного телефона и другую персональную информацию. Не доверяйте сообщениям, авторы которых запрашивают Ваши личные данные. Лучше перезвонить банк по официальному номеру и уточнить обстоятельства.

3. Если Вам предлагается ввести пароль для отмены или подтверждения операций, которую Вы НЕ совершали, то прекратите сеанс использования услуги и срочно обратитесь в банк.

Если же вы стали жертвой мошенников, то сразу же обращайтесь в органы внутренних дел. Таким образом повышается вероятность поймать преступника по горячим следам.