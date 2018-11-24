2018-11-24T10:53:14+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде действуют мошенники, которые снимают деньги с банковских карт

За сутки от действий преступников пострадало четыре человека
Юлия ДАНЧЕНКО
Поделиться:
В Нижнем Новгороде действуют мошенники, которые снимают деньги с банковских картВ Нижнем Новгороде действуют мошенники, которые снимают деньги с банковских картФото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

Сотрудники полиции разыскивают мошенников, которые снимают деньги с банковских карт нижегородцев. Об этом сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.

За прошедшие сутки в полицию обратились нижегородцы Автозаводского и Советского районов и сообщили о четырех кражах. В общем сложности люди отдали 430 560 рублей.

Преступники представляют сотрудниками безопасности банка и под предлогом проведения различных операций похитили с банковских карт нижегородцев денежные средства.

По всем фактам были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений по статье «Мошенничество».

Сотрудники полиции Нижегородской области обращаются к гражданам и просят их быть более бдительными.

Для того чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо придерживаться следующих правил:

1. Служба безопасности не звонит инициативно клиентам банка. Официальный номер телефона для клиентов банка указан на документах к карте. Если звонок поступил с иного номера - скорее всего это мошенники.

2. Только мошенники могут запрашивать ваши пароли, номер мобильного телефона и другую персональную информацию. Не доверяйте сообщениям, авторы которых запрашивают Ваши личные данные. Лучше перезвонить банк по официальному номеру и уточнить обстоятельства.

3. Если Вам предлагается ввести пароль для отмены или подтверждения операций, которую Вы НЕ совершали, то прекратите сеанс использования услуги и срочно обратитесь в банк.

Если же вы стали жертвой мошенников, то сразу же обращайтесь в органы внутренних дел. Таким образом повышается вероятность поймать преступника по горячим следам.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Нижегородской области подешевели картофель и капуста
ФК «Нижний Новгород» сыграет с ФК «Томь» 24 ноября
В Нижнем Новгороде ожидается метель и гололед
В системе "Наш Нижний" появится раздел "Аварии"
ЕЦМЗ собирается вложить в реконструкцию школьных пищеблоков около 50 млн рублей
37-летняя адвокат из Самары распространяла наркотики в Нижнем Новгороде
Конкурс «Абилимпикс» помогает молодым инвалидам находить работу
Жительница Кулебак приговорена к исправительным работам за жестокое обращение с детьми
Глеб Никитин: «Нижегородская область успешно разместила облигационный займ на 10 млрд рублей»
Нижегородское "Торпедо" разгромило "Автомобилист" в первом матче выездной серии
В столице Приволжья создадут Центр развития предпринимательства и инвестиций
Глеб Никитин примет участие в заседании Государственного совета РФ
Мольбы нижегородских водителей услышаны: на Керченской появится стрелка направо
Школьные спортзалы отремонтируют в девяти районах Нижегородской области
21 дом отремонтирован в Арзамасе в рамках программы капитального ремонта