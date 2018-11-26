В Москве состоялась премьера фильма «Бабочка», снятого по рассказу нижегородки

В московском Доме кино состоялась премьера короткометражного фильма «Бабочка» (6+) режиссера Михаила Комлева. В основе его новой кинокартины - реальная история жительницы Нижнего Новгорода Светланы Рашванд.

Режиссер фильма вместе с нижегородкой Светланой Рашванд.Фото: СОЦСЕТИ

В своем рассказе, который называется «Картина, которая спасла жизнь, Или знаки судьбы», Светлана описала события, перевернувшие всю ее жизнь. Дело в том, что, будучи мамой двоих детей, она забеременела вновь. Правда, в этот раз беременность была некстати: муж (единственный кормилец) в одночасье потерял свой бизнес. И врач дала две недели на раздумья…

Главная героиня фильма, как и Светлана Рашванд когда-то, дарит жизнь своему ребенку вопреки всем жутким обстоятельствам, считывая знаки судьбы.

Почетным гостем на премьере был Николай Басков.Фото: СОЦСЕТИ

- Когда Михаил задумал снять по рассказу фильм, я поняла, что паутина «случайных неслучайностей» сплелась именно таким образом, что фильм он снимет. В это мало кто верил из моих знакомых. Но я всегда верила в режиссера и его фильм! - заявила Светлана после премьеры 23 ноября.

Режиссер Михаил Комлев с певицей Натальей Гулькиной.Фото: СОЦСЕТИ

На первый показ пришла тысяча человек! Среди зрителей были звезды отечественного кино и шоу-бизнеса.

- От души благодарю всех, кто вдохновлял, помогал, был рядом и пришел на премьеру моего нового фильма «Бабочка», - написал режиссер на своей странице в Фейсбуке. - Отдельное спасибо моим друзьям, которые всегда рядом. Николаю Баскову, который нашел время, приехал, поддержал и просто «взорвал» зал своим невероятным выступлением, теплотой и искренностью. Наталии Гулькиной за нашу многолетнюю дружбу, за пройденные этапы в жизни, за великолепный вечер и за «огромное» сердце.

Премьеру также посетила певица Катя Лель.Фото: СОЦСЕТИ

За поддержку Михаил Комлев поблагодарил и актрису Ольгу Тумайкину, сыгравшую одну из ролей в «Бабочке». Также слова благодарности прозвучали в адрес Кати Лель, Владимира Левкина, Лили Хегай, Диларам Сапаровой, победителя проекта «Ты супер!» Валерии Адлейбу и победителю проекта «Голос. Дети» Елизавете Качурак.

В Доме кино 23 ноября был аншлаг.Фото: СОЦСЕТИ

- Чтобы фильм отправился по международным фестивалям, нужна финансовая поддержка. Надеюсь, что мы преодолеем и этот барьер, - заключил режиссер.

Напомним, что главную героиню в картине сыграла Елена Захарова («Простые истины», «Путейцы»), а ее мужа - Сергей Горобченко («Бумер», «Молодежка»). Кроме того, благотворительный проект поддержали Эвелина Бледанс, Ольга Тумайкина, Жанна Эппле и другие звезды отечественного кино.