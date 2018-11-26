Эксперты: «Концепция государственной миграционной политики поможет решить проблемы мигрантов в Нижегородской области»

В 2017 году стартовал проект «Территория согласия», выигравший грант Президента РФ. Одна из его главных задач – профилактика межэтнических конфликтов и снижение межнациональной и межрелигиозной напряженности в молодежной среде, а также решение правовых вопросов мигрантов.

Об итогах работы проекта «Территория согласия» в ходе пресс-конференции в «Комсомольской правде» рассказала юрист МБОО «Приволжский миграционный центр» Мелина Озманян:

- В рамках нашего проекта был проведен ряд социальных и спортивных мероприятий. Например, группа примирения нашей организации предотвращала конфликтные ситуации по Нижегородской области среди молодежи. Специалисты побывали во многих городах, провели юридические и психологические консультации.

Также в течение года проводились экологические акции: День космонавтики в парке «Швейцария», очищение устья реки Старка. В парке имени 1 мая состоялся футбольный турнир, в котором участвовали представители узбекской, армянской и еврейской общин. Еще одним важным мероприятием была фотовыставка из 180 экспонатов – она находилась в музеях и библиотеках, а в городском транспорте размещалась реклама для помощи мигрантам в адаптации и интеграции. Для них же выпущена книга, переведенная на три языка: узбекский, таджикский и русский.

За время существования проекта на горячую телефонную линию позвонили более 950 человек. Обратиться за помощью можно по телефонам: 8 (831) 262-23-58 и 8(831) 261-78-93.

- Наш проект помог десяткам тысяч людей. Они идут к нам, звонят, получают помощь, благодарят. Нужно работать в этом направлении, потому что мигранты нужны нашей стране, - считает член совета МБОО «Приволжский миграционный центр», менеджер проекта «Территория согласия» Александр Селеенков.

Директор Приволжского миграционного центра, постоянный член рабочей группы по межнациональным отношениям при администрации Нижнего Новгорода, руководитель проекта «Территория согласия» Алмаз Чолоян считает, что Концепция государственной миграционной политики, принятая недавно, поможет улучшить работу с мигрантами, а для этого нужны совместные усилия администрации города, миграционной службы и общественных организаций, занимающихся проблемами мигрантов.

- В Концепции, кстати, красной нитью прослеживается идея о том, что необходимо сделать процедуру получения патентов на работу, получения гражданства и других документов понятной и прозрачной. Будем ждать в ближайшие три месяца план мероприятий от правительства, - добавила психолог проекта «Территория согласия», кандидат психологических наук Ольга Федосеева.