2018-11-26T17:09:42+03:00
Общество

Нижегородский проект «Территория согласия» подвел итоги работы за 2018 год

Эксперты рассказали о своих достижениях на круглом столе в пресс-центре «Комсомольской правды»
Юлия ИСАЕВА
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На мероприятии присутствовали представители органов власти, работодатели, правоохранители, лидеры национально-культурных объединений, а также специалисты проекта «Территория согласия»На мероприятии присутствовали представители органов власти, работодатели, правоохранители, лидеры национально-культурных объединений, а также специалисты проекта «Территория согласия»Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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26 ноября в пресс-центре «Комсомольской правды» прошел круглый стол, посвященный подведению итогов работы проекта «Территория согласия», который занимается профилактикой межэтнических конфликтов и снижением межнациональной и межрелигиозной напряженности в молодежной среде в Нижегородской области.

На мероприятии присутствовали представители органов власти, работодатели, правоохранители, лидеры национально-культурных объединений, а также специалисты проекта «Территория согласия», которые подвели итоги работы проекта, а также разработали предложения в программу «Гармонизация межнациональных отношений в Нижегородской области».

26 ноября в пресс-центре «Комсомольской правды» прошел круглый стол, посвященный подведению итогов работы проекта «Территория согласия», Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

26 ноября в пресс-центре «Комсомольской правды» прошел круглый стол, посвященный подведению итогов работы проекта «Территория согласия»,Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Об итогах работы «Территории согласия» рассказали директор МБОО «Приволжский миграционный центр» и руководитель проекта Алмаз Чолоян, юрист проекта Мелина Озманян, кандидат психологических наук и психолог проекта Ольга Федосеева, а также член совета МБОО «Приволжский миграционный центр» и эксперт Александр Селеенков.

Выяснилось, что в рамках проекта «Территория согласия» за последний год был проведен ряд социальных и спортивных мероприятий. Например, группа примирения предотвращала конфликтные ситуации по Нижегородской области среди молодежи. Специалисты побывали во многих городах региона: Выксе, Балахне, Богородске, Городце, Чкаловске, Семенове и Сергаче. Там они провели юридические и психологические консультации, а также тренинги для жителей.

Также проводились экологические акции: День космонавтики в парке «Швейцария», очищение устья реки Старка. В парке имени 1 мая состоялся футбольный турнир, в котором участвовали представители узбекской, армянской и еврейской общин. Еще одним важным мероприятием стала фотовыставка из 180 экспонатов – она находилась в музеях и библиотеках, а в городском транспорте размещалась реклама для помощи мигрантам в адаптации и интеграции. Для них же выпущена книга, переведенная на три языка: узбекский, таджикский и русский.

За время существования проекта на горячую телефонную линию обратились более 950 человек.

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