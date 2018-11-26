Нижегородская «училка» обсудила ляпы Владимира Познера и Ивана Урганта

Настал понедельник, а это значит, что на YouTube-канале «Училка vs ТВ» новый выпуск, посвященный ошибкам российских телеведущих. В этот раз учительница Татьяна Гартман из Нижнего Новгорода взялась за топовых тружеников Первого канала.

"Училка vs ТВ": ПОЗНЕР ЗАДАЛСЯ ВОПРОСОМ!.В этом выпуске обсуждаем ошибки Владимира Познера ("Познер", Первый канал), Ренаты Литвиновой, Ивана Урганта ("Вечерний Ургант", Первый канал), а также корреспондентов программ "Вести"(Россия 1) и "Еда живая и мертвая" (НТВ).

- В одной из своих эпиграмм Пушкин задался вопросом, как закончить шпицем. Я задался вопросом, как начать шпицем, - заявил Владимир Познер в своей авторской программе.

«Училку» возмутило слово «задался», произнесенное мэтром отечественного телевидения с ударением на первую букву «а». Ведь правильно произносить «задАлся».

На этом разбор полетов в отношении первого президента Академии российского телевидения не закончился. Он прокололся, произнеся слово «слабы» с ударением на «ы».

- Мы действительно будем слабы в русском языке, если не начнем вместо «слабЫ» говорить «слАбы». Кстати, мы станем еще слабее, если будем неправильно употреблять слова «одевать» и «надевать». Имея в виду актрису Ренату Литвинову, которая в той же программе Познера сказала: «Есть женщины, которые ни разу в жизни не одевали ни одну юбку».

- Давайте повторим простое правило из школьной программы. Надеваем мы на себя, а одеваем кого-то другого. Есть даже простой стишок для запоминания: надеть одежду, одеть Надежду, - вспомнила «училка».

В немилость блогера попал и шутник Иван Ургант, который произнес слово «разобрались» с ударением на вторую «а».

- Нет, Иван. Мы не разобрАлись, а разобралИсь! Ведь именно так говорить правильно, - заключила блюстительница грамотности.

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