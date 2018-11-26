2018-11-26T13:24:02+03:00
Общество

Несколько нижегородских маршруток повысят стоимость проезда с 1 декабря

Проезд на маршрутах №№ 14, 39, 50, 63, 71, 79, 89, 92 и Т-4 будет стоить 30 рублей
Ольга АЛЕКСЕЕВА@noir___lis
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Несколько нижегородских маршруток повысят стоимость проезда с 1 декабряНесколько нижегородских маршруток повысят стоимость проезда с 1 декабряФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В декабре изменится стоимость проезда на частных маршрутах №№ 14, 39, 50, 63, 71, 79, 89, 92 и Т-4 – об этом компании-перевозчики уведомили администрацию Нижнего Новгорода. Теперь проезд на них будет стоить 30 рублей, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Некоторые из этих маршрутов полностью дублируются социальными автобусами и троллейбусами: маршрутка №50 ездит по тому же маршруту, что социальный автобус №26 (улица Долгополова – микрорайон «Кузнечиха-2»), Т-4 почти повторяет маршрут автобуса №1 (площадь Минина и Пожарского – автовокзал «Щербинки») и троллейбуса №31 (площадь Минина и Пожарского – микрорайон «Щербинки-2»). На них стоимость проезда повысится с 1 декабря 2018 года.

С 7 декабря 2018 года подорожают следующие частные маршруты: №14 (Деловая – автовокзал «Щербинки»), №39 (АО «Лазурь» - микрорайон «Седьмое небо»), №63 (Южное шоссе – улица Бориса Корнилова), №71 (улица Федосеенко – площадь Свободы), №79 (станция «Петряевка» - автовокзал «Щербинки») и №92 (микрорайон «Бурнаковский» - микрорайон «Цветы»). На них стоимость проезда при наличном и безналичном расчете составит 30 рублей за одну поездку, за исключением оплаты проезда транспортной картой. При использовании транспортной карты стоимость проезда останется неизменной – 26 рублей без ограничения количества поездок в течение 60 минут или 40 рублей без ограничения количества поездок в течение 90 минут.

- Напомним, в соответствии с законодательством частные перевозчики сами устанавливают тарифы на перевозки. Администрация Нижнего Новгорода не вправе влиять на эти решения, - подчеркнули в горадминистрации.

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