2018-11-26T12:53:23+03:00
Общество

Первая «умная остановка» появилась в центре Нижнего Новгорода

Ее установили на «Серой лошади»
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Первая «умная остановка» появилась в центре Нижнего Новгорода. Фото: Оксана КОЛОТУШКИНАПервая «умная остановка» появилась в центре Нижнего Новгорода. Фото: Оксана КОЛОТУШКИНА
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Первую «умную остановку» установили в Нижнем Новгороде – она разместилась на «Серой лошади» в направлении движения к площади Лядова. Пока остановка работает в тестовом режиме – идет наладка оборудования. Но на мониторе уже можно узнать информацию о достопримечательностях Нижнего Новгорода и гостиницах. А вот увидеть, где находится в данный момент нужный автобус или маршрутка, пока, к сожалению нельзя.

Напомним, ранее сообщалось, что нижегородские «умные остановки» планируется оформить в стиле подобных остановок Лондона, Осло, Берлина и Парижа – со стеклянными крышами, в которых с помощью специальной подсветки «зажигаются» звезды. Но это будет потом, а нынешняя остановка – что называется, тестовая. Дело в том, что металлическую «умную остановку» в свое время сочли не лучшим вариантом для погодных условий Нижнего Новгорода, и выбрали другой проект. Но остановка-то уже была готова – более того, ее даже успели показать на форуме в Сочи. Поэтому ее и решили все же установить в городе – чего добру пропадать.

- За первое полугодие 2019 года планируем установить 334 остановки, потом будет заключено концессионное соглашение на установку и содержание еще 700 остановочных павильонов, - заявлял ранее вице-президент - директор макрорегионального филиала «Волга» ОАО «Ростелеком» Дмитрий Проскура.

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