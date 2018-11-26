Похолодание и снегопады придут в Нижегородскую область

Настоящая зима наконец пришла в Нижегородскую область – на стартовавшей неделе в регионе ожидается заметное похолодание и снегопады. Об этом свидетельствуют данные портала погоды Gismeteo.ru.

Так, в понедельник, 26 ноября, будет пасмурно и снежно, температура воздуха составит -3...-3 градуса Цельсия днем и до -6 ночью. Во вторник из облаков покажется солнце, но станет холоднее – до -5 градусов днем и -10 ночью, а снег продолжит идти. В среду, 28 ноября, снова станет пасмурно, снегопад не прекратится, а похолодание продолжится – до -7...-9 градусов Цельсия. В четверг и пятницу синоптики прогнозируют переменную облачность и снег при температуре -7...-8 днем и -15...-16 ночью.

В субботу, 1 декабря, днем будет морозно – до -10 градусов – и солнечно. Таким же солнечным окажется и воскресенье, 2 декабря, но станет еще холоднее – до -15 градусов днем и до -20 ночью.