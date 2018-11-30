2018-11-30T18:04:31+03:00
Общество

Погода на выходные 1-2 декабря в Нижнем Новгороде: мороз и солнце

В выходные нужно будет одеваться теплее
Юлия ДАНЧЕНКО
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Погода на выходные 1-2 декабря в Нижнем Новгороде: мороз и солнцеПогода на выходные 1-2 декабря в Нижнем Новгороде: мороз и солнцеФото: Константин НАГОВИЦЫН
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Первые зимние деньки встретят нижегородцев настоящей зимней погодой. На улице ожидается хороший морозец.

В субботу, 1 декабря, утром будет -14 градусов, днем воздух немного прогреетс, а столбик термометра поднимется до -12 градусов. К вечеру станет совсем морозно. Температура воздуха опустится аж до -18 градусов. Кроме того, синоптики прогнозируют пусть не очень сильный, но все же ощутимый ветер 4- 6 м/с, что особенно неприятно при морозной погоде. Однако на небе в это время не будет ни облачка. Будет светить яркое солнце, что хоть немного должно согреть замерзающих нижегородцев.

В воскресенье, 2 декабря, будет немного теплее. Утром температура воздуха составит - 11 градусов. Днем воздух прогреется до - 6 градусов, а к вечеру синоптики прогнозируют – 5 градусов. Однако ветер в воскресенье усилится и составит 7-10 м/с. так что увеличение температуры будет не очень заметно. Кроме того, днем будет облачно. А вечером пойдет снег.

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