На Стрелке в Нижнем Новгороде запретят парковку
Автолюбителям, которые привыкли оставлять свою машину на улице Стрелка, теперь придется искать новое место для парковки. Начиная с 20 декабря 2018 года, по обе стороны улицы будет висеть знак, запрещающий остановку и парковку автомобилей. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения Нижнего Новгорода.
На Стрелке в Нижнем Новгороде запретят парковку
Решение о запрете парковки принято департаментом транспорта администрации Нижнего Новгорода. Действовать оно будет для всех транспортных средств на все протяжении проезда от улицы Совнаркомовская до улицы Стрелка в районе дома №7.
Даты снятия запрета не указано. По всей видимости, о парковке на Стрелке придется забыть.
Также с 12 декабря вводится ограничение стоянки и остановки в районе домов №23/1 и 25, корпус 1 на проспекте Гагарина.
Ограничения движения на проспекте Гагарина
С 15 декабря департаментом транспорта администрации Нижнего Новгорода принято решение о введении одностороннего движения по улицам Пожарского и Лыковой Дамбе.
Ограничения движения на улицах Пожарского и Лыкова Дамба