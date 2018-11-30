Автолюбителям, которые привыкли оставлять свою машину на улице Стрелка, теперь придется искать новое место для парковки. Начиная с 20 декабря 2018 года, по обе стороны улицы будет висеть знак, запрещающий остановку и парковку автомобилей. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения Нижнего Новгорода.

На Стрелке в Нижнем Новгороде запретят парковку

Решение о запрете парковки принято департаментом транспорта администрации Нижнего Новгорода. Действовать оно будет для всех транспортных средств на все протяжении проезда от улицы Совнаркомовская до улицы Стрелка в районе дома №7.

Даты снятия запрета не указано. По всей видимости, о парковке на Стрелке придется забыть.

Также с 12 декабря вводится ограничение стоянки и остановки в районе домов №23/1 и 25, корпус 1 на проспекте Гагарина.

Ограничения движения на проспекте Гагарина

С 15 декабря департаментом транспорта администрации Нижнего Новгорода принято решение о введении одностороннего движения по улицам Пожарского и Лыковой Дамбе.