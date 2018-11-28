В Павлове завершились работы по благоустройству «Зеленого парка»

В Нижегородской области продолжаются проверки дворов и общественных пространств, благоустроенных по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Как сообщает пресс-служба регионального правительства, проверить качество работ поручил губернатор Глеб Никитин.

Согласно информации, в Павлове благоустроили «Зеленый парк», а в Ворсме – парк культуры имени Ленина.

За благоустройство «Зеленого парка» жители Павлова проголосовали еще 18 марта. По словам Глеба Никитина, их мнение является обязательным условием и при выборе общественных пространств, которые будут благоустроены в следующем году.

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Теперь «Зеленом парке» появилась современная игровая площадка и веревочный комплекс для детей, а также уличные тренажеры. Кроме того, для освещения дорожек установили 70 светодиодных фонарей, а для соблюдения общественного порядка - камеры видеонаблюдения.

- Задача общественных пространств, которые включены в программу благоустройства – не только радовать глаз, но и помогать жителям более активно проводить время, участвовать в общественной жизни своего города, - заявил Глеб Никитин.

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Ранее сообщалось, что в рамках программы капитального ремонта в Павлове уже отремонтированы 29 домов. В следующем году будут проводиться работы еще в девяти домах.