Росгвардейцы помогли найти в Нижнем Новгороде пропавшего 10-летнего ребенка

В минувшие выходные в Ленинском районе Нижнего Новгорода пропал 10-летний мальчик. Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии, школьника удалось быстро найти благодаря действиям их сотрудников.

- Ситуация усугублялась тем, что ребенок болен и длительное нахождение без присмотра взрослых и без приема лекарств могло повлечь за собой опасные последствия, - пояснили росгвардейцы.

Двое силовиков обнаружили школьника у одного из магазинов. Он был напуган, однако мужчинам удалось успокоить маленького нижегородца и узнать его имя. После этого сотрудники Росгвардии передали ребенка инспекторам подразделения по делам несовершеннолетних, которые вернули мальчика родителям.

Кроме того, в тот же день потерялся 84-летний мужчина. Он ушел из больницы, где проходил лечение, и не вернулся.

Сотрудники Росгвардии обнаружили пенсионера недалеко от больницы, передали его медикам, которые опознали своего пациента.

Напомним, в Нижегородской области продолжаются поиски двух девочек: 13-летней Маши Ложкаревой и 9-летней Маши Люлиной. Первая пропала 1 августа в садоводческом товариществе "Борок" Кстовского района. Поиски на протяжении трех месяцев не приносили никаких результатов. Однако недавно они сдвинулись с мертвой точки. Волонтеры нашли свидетеля, который в нужное время проезжал мимо "Борока". Маша помладше пропала 20 августа в Богородске, когда вышла гулять рядом с домом на детской площадке.