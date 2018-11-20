Пенсионный фонд отсудил у 88-летней жительницы Нижегородской области деньги, который выплачивал ей с 2015 года

Борский мировой суд встал на сторону отделения Пенсионного фонда России и решил взыскать с 88-летней жительницы Нижегородской области, ветерана Великой Отечественной войны и инвалида первой группы деньги, которые выплачивались ей в течение нескольких лет в качестве компенсации за уход. При этом женщина пребывает в частном пансионате, проживание в котором из собственного кармана оплачивает ее дочь.

Три года назад Анна Левина 1930 года рождения предоставила ПФР заявление о назначении компенсационной выплаты за уход. Тогда же было получено заявление от ее дочери Эльвиры Тюриной об установлении ей названной выплаты по уходу за матерью. Компенсация в размере 1200 рублей выплачивалась ежемесячно с марта 2015 года по май 2018 года.

- В мае этого года при невручении Анне Григорьевне поздравительных писем президента РФ в связи с празднованием 73 годовщины Победы в Великой Отечественной войне поступила информация об отсутствии Левиной по адресу ее регистрации. Об этом сообщили работники «Почты России», - уточнил управляющий отделением ПФР в Нижегородской области Владимир Тарасов.

Дочь пенсионерки настаивает: в Пенсионном фонде знали, что ее мать не проживала последние годы по адресу регистрации в городе Павлово.

- Каждый год маме приходят поздравительные письма на 9 Мая и день рождения. Так что фонд был осведомлен о том, что она не живет по месту прописки. Они лукавят. Фонд связывался со мной и спрашивал, жива ли мама. Я отвечала: «Да, конечно, жива. Благодаря тому, что ею занимаюсь я, а не государство», - призналась Эльвира в беседе с «Комсомольской правдой - Нижний Новгород».

С 2014 года по настоящее время ветеран находится в пансионате «Забота» в Керженце. Стоимость одного дня пребывания обходится Эльвире Тюриной в тысячу рублей.

Вместе с тем в ПФР напомнили, что порядок установления компенсационной выплаты за уход регулируется Указом президента РФ от 26 декабря 2006 года №1455 и Правилами осуществления ежемесячных компенсационных выплат. Одним из пунктов этих Правил предусмотрено прекращение компенсационной выплаты за уход при помещении нетрудоспособного гражданина в стационарное социальное учреждение.

- Выплата за уход с марта 2015 года была назначена необоснованно. По факту незаконно полученных сумм были предъявлены исковые требования об их взыскании в судебном порядке. Требования были удовлетворены решением мирового судьи от 6 ноября 2018 года, - заключили в ПФР.

С решением суда ответчик категорически не согласна. Женщина считает, что налицо прямое нарушение закона.

- Закон трактуется таким образом, что компенсационной выплаты лишается пенсионер или инвалид, который помещается в муниципальное социальное учреждение, где он находится на содержании государства. А моя мама находится в пансионате по договору возмездного пребывания! И государство за ее пребывание в нем не платит, - взывает к справедливости Эльвира.

Дочь 88-летней пенсионерки настроена решительно и собирается подавать апелляцию. Обещает пойти «настолько высоко, насколько возможно».

- Если следующая инстанция не примет мои доводы, значит, буду апеллировать выше. Это дело принципа. Да, так бы они подавились, но сколько можно терпеть? - заявила собеседница «Комсомолки».