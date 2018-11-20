Учиться на расстоянии

Учиться, имея под рукой лишь компьютер, планшет или смартфон и доступ в интернет? Такой современный, удобный и выгодный способ обучения предлагает Нижегородский гуманитарно-технический колледж. Обучаясь дистанционно, можно овладеть одной из семи профессий, востребованных сегодня на рынке труда.

Речь о получении среднего профессионального образования на основе новейших технологий шла на пресс-конференции в «Комсомольской правде».

- Землеустроитель, техник-программист, юрист оперативно-служебной и организационно-управленческой деятельности, бухгалтер, специалист по земельно-имущественным отношениям, воспитатель детей дошкольного возраста, юрист в сфере социального и пенсионного обеспечения - спрос на специальности, которые мы даем, большой,- говорит Василий Бугай, директор колледжа, кандидат юридических наук, доцент.

Поступающий в колледж (кстати, без экзаменов) сам выбирает, учиться ли ему очно или заочно с применением дистанционных технологий. Для учебы на расстоянии, по словам одного из замдиректоров колледжа Сергея Зубаренко, есть все необходимое. Облачные технологии, мультимедийное оборудование позволяют иметь учебный материал в дистанционной форме, обеспечивают доступ к виртуальной библиотеке и прочее. В «цифру» переведено все, что необходимо для учебы. Обучаясь виртуально, студент тем не менее должен тот же доклад не отправить по электронной почте, а сам прочитать на веб-камеру. Подтвердить, что это именно он занимается, а не кто-то другой. Компьютер проверит грамотность или отсутствие курсовой на плагиат, но экзамен все же придется сдавать живому преподавателю. Обучение виртуальное, но знания должны быть реальными.

В колледже также дают необходимые для любой профессии навыки и умения. Еще один замдиректора колледжа Андрей Мастрюков продолжает:

- Что касается материальной базы, нам повезло территориально находиться рядом с бывшим филиалом Всесоюзного института сельскохозяйственных и аэрофотогеодезических изысканий. Топографическая, геодезическая техника оттуда. Землеустройство начинаем изучать с теодолитами, которыми раньше пользовались в институте и продолжаем обучение на основе цифровых приборов и технологий. Создали учебный полигон для проведения практических работ.

А вот для подготовки судебных приставов есть собственная база по правовой и специальной подготовке и даже зал для отработки приемов самообороны. В общем для каждой специальности в колледже - своя хорошая основа.

Только поступай и учись, причем можешь без отрыва от работы, в любое удобное для студента время. И проблем с трудоустройством - никаких. По словам и. о. директора Управления мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Нижегородской области Минсельхоза РФ Владимира Кутяева, сегодня ни один объект нельзя построить, не определившись с назначением земель. В колледже готовят грамотных землеустроителей, быстро реагируя на требования времени. Зарекомендовавшим себя выпускникам предоставят рабочие места в управлении Нижегородмелиоводхоза.

- Нам тоже нужны молодые кадры, - вступает в разговор еще один работодатель Сергей Еруков, главный инженер «Верхне-Волжского аэрогеодезического предприятия». - Филиалы у нас в Саранске, Кирове, Костроме. После прохождения у нас практики самых продвинутых отберем для работы.

Журналистов удивил тот факт, что в студентах колледжа числятся и более 150... осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы.

- Между Главным управлением Федеральной службы исполнения наказаний России по Нижегородской области и Нижегородским гуманитарно-техническим колледжем заключено соглашение о получении дистанционного обучения по определенным профессиям,- говорит Андрей Шабалин, начальник отдела воспитательной и социальной работы с осужденными ГУФСИН РФ по Нижегородской области. - В 12 из 20 колоний есть обучающие площадки. Имеется возможность обучения без отрыва от работы и для наших сотрудников.

Какое полезное дело делает колледж! Заключенные учатся и приобретают нужную профессию: после освобождения им легче влиться в социум. Недаром столько благодарностей от родных заключенных.

Всего три года назад появился Нижегородский гуманитарно-технический колледж в нашем городе. Но уже приобрел популярность от Магадана до Калининграда. Сотни молодых людей выбрали обучение здесь и не жалеют, ведь им гарантированы хорошие знания, умения и навыки. И диплом государственного образца.

Ольга ВАСИЛЬЕВА