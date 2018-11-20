Памятник поэту - на века

«...А если бы ему судьба такая,

что памятник отлили на века?

Стоял бы он, стеснялся бы кого-то,

большой, сутулый, воплощенный в медь,

и руки, отнятые от работы,

так и не знал, куда бы деть»…

Это строки из стихотворения «Памятник» Александра Люкина, которого называли лучшим поэтом Волги.

Стихи с Волги

Большую часть жизни он прожил в Нижнем Новгороде. Прошел Великую Отечественную войну, работал контролером ОТК на машзаводе, и большинство его коротких, но емких по смыслу стихов - о труде и рабочем человеке. Долгие годы руководил объединением сормовских поэтов «Волга». Александр Иванович окончил Высшие литературные курсы при Литинституте им. Горького и с 1961 года был членом Союза писателей СССР. В 1968 году трагически погиб. При жизни вышло лишь четыре книги его стихов.

В следующем году исполняется 100 лет со дня рождения А. ЛюкинАФото: Роман ИГНАТЬЕВ

В следующем году исполняется 100 лет со дня рождения А. Люкина. В Московском районе Нижнего Новгорода, где он жил, есть улица, сквер и библиотека, носящие его имя. А вот подобающего памятника талантливому поэту нет.

Откликнулась компания «Камнеград Нижний Новгород»

Так будет ли установлен в городе памятник Александру Люкину? Речь об этом шла на пресс-конференции в «Комсомольской правде».

Мария Ивановна Кузнецова много лет назад, услышав стихи Александра Ивановича и познакомившись с его братом, создала общественный клуб ветеранов поэта А. И. Люкина. Брат, пожилой человек, и попросил поставить на могиле знаменитого нижегородца (и его сына, погибшего в 90-х годах так же трагически, как и отец) памятник вместо пришедшего в запустение.

- К кому я только не обращалась: и в администрацию Московского района, и в департамент культуры, но никто не пошел навстречу, - с волнением рассказывает Мария Ивановна. - На просьбу откликнулась только производственная компания «Камнеград Нижний Новгород», о которой я узнала, прочитав их газету. Очень им благодарна за этот благотворительный поступок!

- Мы были рады принять участие в таком благом деле - достойно увековечить память знаменитого нижегородского поэта, - говорит Владимир Евгеньевич Тамаров, генеральный директор ООО «Камнеград Нижний Новгород».

Книга и чернильница с пером

Подошли к делу неформально. Сделали оригинальные эскизы: памятник из черного российского гранита в виде раскрытой книги с фотографией и стихами поэта, а рядом чернильница с пером. Изящная ограда с цветочницей завершает композицию. На экране видим эскиз, который скоро воплотится в реальность. Заместитель генерального директора предприятия Михаил Александрович Арефьев добавляет, что создавали макет чуть ли не всем коллективом. Ведь стихи Александра Люкина, которые разыскали в интернете, никого из работников не оставили равнодушным.

Список добрых дел

Компания «Камнеград Нижний Новгород», которая существует на рынке два десятка лет, успешно сочетает коммерческую деятельность с разнообразными благотворительными проектами. Так, в прошлом году в парке Пушкина благодаря компании появился «Камень желаний», уже полюбившийся нижегородцам и ставший одной из достопримечательностей Нижнего. Установили памятник семье Беловых, трагически погибшей три года назад. Специалистам компании «Камнеград Нижний Новгород» не все равно и как сохраняется память о российских воинах. С мая проводят акцию по приведению в порядок заброшенных могил ветеранов Великой Отечественной войны на нижегородских кладбищах. Список добрых дел компании не ограничивается областным центром: это и установленный в Ильиногорске памятник погибшим воинам-интернационалистам, и монумент в Мулино, посвященный 100-летию со дня рождения разведки, аллея Славы в Дзержинске, Вечный огонь на площади Маршала Жукова в Нижнем Новгороде.

К юбилею

Возвращаясь к теме конференции. Генеральный директор «Камнеграда» объявляет: 30 ноября на кладбище в Высоково в Сормове состоится торжественное открытие памятника Александру Ивановичу Люкину.

В планах руководства «Камнеграда» и еще одно доброе намерение. В следующем году, когда в конце марта будет отмечаться столетие со дня рождения нижегородского поэта, компания приложит все усилия для выхода в свет новой книги стихов Александра Люкина. В эти знаменательные дни на родине поэта - княгининской земле - пройдут юбилейные «Люкинские чтения» и планируется установить бюст поэту-самородку.

Ольга ВАСИЛЬЕВА