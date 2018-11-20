Между Шиморским и баней в Выксе запустили бесплатный автобус

Жители районного поселка Шиморское городского округа Выкса, в чьих домах до сих пор нет горячей воды и газа, лишились единственного места, где можно помыться - общественной бани!

- Сильнее всего это затрагивает интересы мало защищенных слоев населения: многодетные семьи и пожилых людей, - написала «Вконтакте» Сандра Ралдугина. - Они не могут позволить себе постоянно ездить мыться в Выксу. Это дорого, неудобно, а зимой еще чревато всплеском заболеваний в связи с переохлаждением после бани и ожиданием общественного транспорта, который редко ходит, а то и вовсе не выходит в рейс из-за поломок.

Инициативная группа не единожды обращалась в администрацию Выксы, чтобы узнать, почему жителей Шиморского лишили единственной в поселке общественной бани: сначала в июле, затем в сентябре. В официальных ответах говорилось, что деятельность бани пришлось приостановить в связи с предписаниями, выданными Территориальным отделом управления Роспотребнадзора по Нижегородской области. За годы существования здание, построенное в 1928 году, поизносилось и теперь нуждается в реконструкции, а энергооборудование - в замене.

- Требуется перепланировка помещений для соблюдения последовательности технологического процесса, что возможно только после выполнения проектных работ, - ответили чиновники. - Решение по целесообразности проведения реконструкции будет принято после выполнения проекта и оценки стоимости работ.

Вместе с тем было принято решение увеличить количество рабочих дней в выксунской бане на Лесозаводской улице, 1/1 - с двух до четырех (среда, четверг, пятница и суббота).

По словам представителя инициативной группы Елены Столяровой, они, жители Шиморского, связанные с ремонтом неудобства как-нибудь переживут. В конце концов, в их интересах мыться в безопасном для жизни здании.

- Однако в нашем обращении акцент был сделан именно на социально незащищенные группы населения, которым нелегко доехать «своим ходом» до вышеуказанного адреса. Прямого автобусного сообщения Шиморское-Лесозавод, к сожалению, нет. Приближается зима… Каким образом до столь удаленной бани (и обратно) будут добираться пожилые люди и многодетные семьи? - поинтересовалась Елена. - У них ведь нет личного транспорта.

Как «Комсомольской правде - Нижний Новгород» сообщили в министерстве внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области, сейчас администрация Выксы прорабатывает возможность проведения реконструкции общественной бани. В качестве одного из вариантов рассматривается передача объекта по концессии частному инвестору с сохранением профиля коммунально-бытовых услуг.

- Для обеспечения жителей поселка банными услугами организован бесплатный автобусный маршрут из Шиморского до общественной бани в Выксе и обратно, - уточнили в министерстве 19 ноября.

Между тем в выксунской администрации добавили, что за один рейс автобус перевозит до 10 жителей поселка (а иногда - ни одного). Рейсы выполняются дважды в неделю (по средам и четвергам).

- Правом бесплатного проезда может воспользоваться любой житель Шиморского, - заверили в администрации.