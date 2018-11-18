2018-11-18T16:01:04+03:00
Общество

В Сарове найдены останки высокопоставленного офицера

Есть вероятность, что они принадлежат полковнику царской армии [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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Фото: https://vk.com/zatonovostiФото: https://vk.com/zatonovostiФото: СОЦСЕТИ
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Останки высокопоставленного офицеры были найдены во время раскопок на месте храма "Живоносный источник" в Сарове. Как сообщается в сообществе "Затоновости Саров" в соцсети "Вконтакте", там же были обнаружены драгоценности и личные вещи усопшего.

- Специалисты обещают рассказать подробности позже. Статья появится на сайте РАН, - отмечается в паблике.

Фото: https://vk.com/zatonovosti Фото: СОЦСЕТИ

Фото: https://vk.com/zatonovostiФото: СОЦСЕТИ

Вместе с тем на сайте "Православный Саров" говорится о том, что в июле 2018 года на месте будущего строительства церкви в честь иконы Божией Матери "Живоносный источник" начались археологические работы. Перед археологами стояла задача - полностью расчистить площадку под предполагаемое строительство, изучить ее и все зафиксировать.

Фото: https://vk.com/zatonovosti Фото: СОЦСЕТИ

Фото: https://vk.com/zatonovostiФото: СОЦСЕТИ

Кроме монастырского периода, фундаментов храма и возможных захоронений археологам предстояло изучить залегающие на территории монастыря культурные слои Саровского городища рубежа 12-13 веков.

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