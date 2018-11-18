В Сарове найдены останки высокопоставленного офицера
Останки высокопоставленного офицеры были найдены во время раскопок на месте храма "Живоносный источник" в Сарове. Как сообщается в сообществе "Затоновости Саров" в соцсети "Вконтакте", там же были обнаружены драгоценности и личные вещи усопшего.
- Специалисты обещают рассказать подробности позже. Статья появится на сайте РАН, - отмечается в паблике.
Фото: https://vk.com/zatonovostiФото: СОЦСЕТИ
Вместе с тем на сайте "Православный Саров" говорится о том, что в июле 2018 года на месте будущего строительства церкви в честь иконы Божией Матери "Живоносный источник" начались археологические работы. Перед археологами стояла задача - полностью расчистить площадку под предполагаемое строительство, изучить ее и все зафиксировать.
Фото: https://vk.com/zatonovostiФото: СОЦСЕТИ
Кроме монастырского периода, фундаментов храма и возможных захоронений археологам предстояло изучить залегающие на территории монастыря культурные слои Саровского городища рубежа 12-13 веков.