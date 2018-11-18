2018-11-18T14:13:55+03:00
Общество

"Срочно на "Минуту славы": Челябинец устроил шоу на железнодорожном перроне в Нижнем Новгороде

В соцсетях появилось видео, на котором молодой человек виртуозно прыгает через скакалку [видео]
Анастасия НАЗАРОВА
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Максим профессионально занимается прыжками через скакалку и может научить этому любого.Максим профессионально занимается прыжками через скакалку и может научить этому любого.Фото: скрин с видео
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Необычный пассажир был замечен на Московском вокзале в Нижнем Новгороде. Особенным его сделало умение виртуозно прыгать через скакалку! Видео, на котором мужчина выполняет трюки со скакалкой в руках тут же появилось в соцсетях.

Челябинец устроил шоу на железнодорожном перроне в Нижнем Новгороде.

- Алина Кабаева кусает локти, Ляйсан Утяшева нервно курит. Нижегородская гимнастика! - написало сообщество "Типичный Нижний" на своей странице в "Вконтакте".

- Технично, но стоит добавить артистизма, - высказался Вадим Бацин.

- На "Минуту славы"! Срочно! - считает Андрей Сорокин.

- Еще бы на путях попрыгал. Что за бред?! - возмутилась Анна Емелина.

"Комсомольская правда - Нижний Новгород" связалась со спортсменом и выяснила, что в столице Приволжья он был проездом.

- Сам я из Челябинска. Ехал в Дзержинск на мастер-класс по скиппингу (прыжкам через скакалку. - Прим. ред.), - рассказал Максим Костандов. - Обычно я разминаюсь на остановках. В Нижнем поезд стоял целых двадцать минут! Вот и попрыгал немного.

Прыжки через скакалку для Максима - это и хобби, и работа: прыгает сам и учит этому других. А вообще он - двукратный чемпион России по скиппингу в номинации "Фристайл".

- Некоторые спрашивают, как научиться прыжкам через скакалку. В таких случаях я скидываю ссылку на свой канал с видеоуроками. Так что научиться этому более чем реально, - заключил собеседник "Комсомолки".

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