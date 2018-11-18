"Срочно на "Минуту славы": Челябинец устроил шоу на железнодорожном перроне в Нижнем Новгороде
Необычный пассажир был замечен на Московском вокзале в Нижнем Новгороде. Особенным его сделало умение виртуозно прыгать через скакалку! Видео, на котором мужчина выполняет трюки со скакалкой в руках тут же появилось в соцсетях.
Челябинец устроил шоу на железнодорожном перроне в Нижнем Новгороде.
- Алина Кабаева кусает локти, Ляйсан Утяшева нервно курит. Нижегородская гимнастика! - написало сообщество "Типичный Нижний" на своей странице в "Вконтакте".
- Технично, но стоит добавить артистизма, - высказался Вадим Бацин.
- На "Минуту славы"! Срочно! - считает Андрей Сорокин.
- Еще бы на путях попрыгал. Что за бред?! - возмутилась Анна Емелина.
"Комсомольская правда - Нижний Новгород" связалась со спортсменом и выяснила, что в столице Приволжья он был проездом.
- Сам я из Челябинска. Ехал в Дзержинск на мастер-класс по скиппингу (прыжкам через скакалку. - Прим. ред.), - рассказал Максим Костандов. - Обычно я разминаюсь на остановках. В Нижнем поезд стоял целых двадцать минут! Вот и попрыгал немного.
Прыжки через скакалку для Максима - это и хобби, и работа: прыгает сам и учит этому других. А вообще он - двукратный чемпион России по скиппингу в номинации "Фристайл".
- Некоторые спрашивают, как научиться прыжкам через скакалку. В таких случаях я скидываю ссылку на свой канал с видеоуроками. Так что научиться этому более чем реально, - заключил собеседник "Комсомолки".