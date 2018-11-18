Финалистки конкурса "Мисс Нижний Новгород 2019" попали в шоу "Вечерний Ургант"

Пятничный выпуск "Вечернего Урганта" на Первом канале стал особенным для нижегородцев. Дело в том, что в эфире от 16 ноября засветились участницы конкурса "Мисс Нижний Новгород 2019".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/678279" frameborder="0"></iframe> Дмитрий Маликов выступил в Нижнем Новгороде вместе с участницами конкурса красоты.

В рубрике "Пять вспышек прекрасного", в которой обычно ведущий Иван Ургант обсуждает снимки из Инстаграма звезд шоу-бизнеса, оказалась фотография Дмитрия Маликова. На фото, сделанном после концерта Маликова в Нижнем Новгороде 31 октября, музыкант изображен вместе с участницами местного конкурса красоты. Известный юморист Ургант, конечно же, по-доброму высмеял фотографию.

- Уже год, как с нами нет владельца "Плейбоя" Хью Хевнера, но его дело продолжает Дмитрий Маликов, - пошутил телеведущий. - Когда немолодой мужчина фотографируется с молодыми моделями. Еще можно назвать так: "Новый рояль Дмитрия Маликова, на котором только белые клавиши и одна педаль".

dmitriy_malikov Неплохо устроился))) Нижний Новгород, Казань, спасибо! Это было феерично! Я Вас люблю!

Ранее "Комсомолка" писала, что на концерте в честь 30-летия творческой деятельности Дмитрий Маликов исполнил песню "Ты одна, ты такая!". На подтанцовке у знаменитости оказались нижегородские красавицы.

- Каждый концерт немножко особенный. И я с особым трепетом отношусь к вашему городу. Мне безумно приятно, что в этот раз мое шоу украсят финалистки «Мисс Нижний Новгород». Я как большой ценитель женской красоты и постоянный член жюри конкурса «Мисс Россия» с нетерпением жду этой встречи, - заявил артист накануне выступления.