Годовалая девочка погибла на пожаре в Бутурлинском районе

В Бутурлинском районе годовалая девочка погибла на пожаре в жилом доме. Как сообщается на сайте СУ СК РФ по Нижегородской области, во время трагедии ее матери не было дома.

По факту гибели малышки возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» Уголовного кодекса Российской Федерации.

Пожар случился дне 16 ноября в селе Пергалей. По информации следователей, 39-летняя женщина оставила троих малолетних детей дома одних и ушла в магазин. Один из малышей пяти лет взял зажигалку и начал играть. Произошло возгорание.

Мальчики двух и шести лет успели выбежать из дома, а их младшая сестренка погибла.

Сообщается, что семья на профилактических учетах не состояла. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.

Обстоятельства случившегося выясняются. По данному факту проводится расследование.