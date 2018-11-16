Асы сборки: Цех №37 на Арзамасском приборостроительном заводе отметил свой 35-летний юбилей

Свое 35-летие отмечает Цех № 37 на Арзамасском приборостроительном заводе. Он был основан в далеком 1983 году в связи с увеличением объемов производства. Уникальность этого подразделения связана с основным направлением деятельности предприятия – окончательной сборкой узлов и систем изделий спецтехники.

Сегодня цех выпускает более 10 наименований сложной продукции. За последние три года освоены и запущены в серию четыре новых изделия. Непрерывно увеличиваются объемы производства - по итогам 10 месяцев 2018 года прирост составил более 10%.

Залогом успешной работы цеха является постоянное повышение эффективности технологических процессов, реализация целевых мероприятий и, конечно же, высококвалифицированные кадры.

Оснащенность цеха впечатляет: на участках современные сборочно-монтажные столы, энергоемкие источники освещения, паяльные станции, мобильные системы приточно-вытяжной вентиляции, установки сушки и влажности, ионизаторы, контуры защиты от статического электричества. Все это создает необходимый микроклимат и условия, обеспечивающие высокое качество выпускаемых изделий.

По итогам 10 месяцев 2018 года прирост объемов производства здесь составил больше 10%. ФОТО: Александр Барыкин

– Цех стал мне родным, как только я пришел сюда работать, – говорит ветеран АО «АПЗ» Владимир Солдатенков. – Я был старшим мастером, заместителем начальника цеха, начальником. Здесь всегда трудились замечательные специалисты. Вместе мы повышали свой профессиональный уровень, осваивали новые изделия. Создавалась атмосфера, когда люди с желанием шли на работу, старались выполнять производственные показатели по максимуму. Товарный выпуск ежегодно увеличивался, рос объем производства, и каждый понимал, что за ним стоит выполнение плана, качественный выпуск заводской продукции. Каждый из нас был нацелен на внедрение новой техники и повышение производительности труда.

Однако главное, что поражает в цехе № 37 – это масштабы производства. Больше всего в 37-м поражают масштабы производства. Ежедневно на участках производится несколько сотен разных видов плат. Причем задействованы в этом процессе сразу несколько важных отделов

Планово-распределительное бюро

Сюда поступают радиоэлементы и детали из цехов-изготовителей, и начинается процесс сверки сопроводительных документов, проверяется количество деталей и их маркировка. После этого комплектовщик формирует «кассу» в соответствии с ведомостью.

Подготовительный участок

Радиоэлементы (микросхемы, конденсаторы, транзисторы, диоды, резисторы) формуются на зиг-машинах и настольных прессах. Затем комплектующие обслуживаются в ваннах с расплавленным припоем, а платы маркируются.

Сборочно-монтажный участок

Здесь начинается монтаж печатных плат: на них устанавливаются методом пайки в определенном порядке крепежные элементы, кронштейны, радиоэлементы. Необходимо хорошо знать технологический процесс, чтобы установить элементы, проверить каждый этап сборки. Работа тонкая и кропотливая. На одной плате может быть расположено более 160 радиоэлементов. Сборка одной платы включает 140 операций. В одно изделие спецтехники входит до 500 разных резисторов.

Участок приготовления и лакировки

После проверки контролерами пайки радиоэлементов и внешнего вида платы проходят промывку и лакировку. Коллектив из 40 человек работает в круглосуточном режиме. Сначала готовятся лаки, мастики, компаунды, производится смешивание различных компонентов. Лакирование производится вручную в три слоя.

Участок сушки

В сушильных шкафах с помощью автоматической программы производится сушка продукции. Лак затвердевает, затем платы отправляются снова в БТК на контроль покрытия.

Цех был основан в далеком 1983 году в связи с увеличением объемов производства. ФОТО: Александр Барыкин.

Участок регулировки

Узел проходит контроль параметров, проверяется его функционирование с помощью контрольно-поверочной аппаратуры и автоматизированных систем контроля. Если узел сборный, то отдельно регулируется каждая плата, и только потом производится процесс сборки узла. Кроме того, каждая плата проверяется в камерах тепла и холода, после снова отправляется на сборочный участок, как говорят сборщики, – на «причёску», когда подстроечные радиоэлементы устанавливаются окончательно.

Участок наработки

При необходимости платы помещаются в камеры тепла-холода объемом до 1 000 литров для электротермотренировки, где их проверка может длиться от нескольких часов до суток. 10 специалистов ведут непрерывное термоциклирование изделий. Даже в новогодние праздники этот процесс не прекращается. Длина жгутов, задействованных в процессе, – порядка 44 тыс. км – ими можно обернуть земной шар. После климатических испытаний платы несут на вибростенды, а затем на сборку, где их готовят для предъявления ОТК и заказчику.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В настоящее время в цехе № 37 насчитывается:

• Более 600 работников

• 20 профессий

• Более 100 наставников молодежи

• 15 сборочно-монтажных участков

• 14 регулировочных участков

• 2 000 единиц оборудования

• Более 8 000 единиц оснастки

Татьяна Коннова