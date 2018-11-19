- Ой, ты моя заинька, - нежно обнимает и шепчет женщина средних лет маленькой малышке на руках.

Вокруг лежат аккуратно сложенные вещи ребенка, стоит деревянная кроватка. Места в маленькой комнате коммунальной квартиры немного, но счастливая мама Екатерина Бирюкова и этому рада. Еще месяц назад ей приходилось скитаться по улицам и жить в заброшенных домах.

В одном из таких домов в Дзержинске 28 октября у нее родилась дочка Сашенька. И это полностью перевернуло ее жизнь.

Рождение ребенка спасло бездомную женщину в Нижегородской области. Фото: Юлия Бабаева

На дне

36-летняя Екатерина приехала в Нижегородскую область из соседней Кировской области, скрываясь от мужа-алкоголика. На протяжении всего времени он постоянно ее избивал, Екатерина не раз просила уйти его. Но он не уходил. А в один из дней, когда он снова набросился на Екатерину, она, спасая свою жизнь, схватила нож и дважды пырнула его в живот. Суд признал ее виновной, после чего Екатерина три года отсидела в тюрьме. После того как она вышла, муж вернулся к ней. И снова начал избивать.

В феврале 2018 года Екатерина узнала, что беременна. Теперь защищать нужно было не только себя, но и маленькую кроху, которая пока еще не появилась на свет. И Екатерина решилась бежать. Идти ей было некуда, но убежать хотелось как можно дальше. Так она попала в Дзержинск. Найти работу она не смогла, а потому жила вместе с бомжами в заброшенном доме. А чтобы иметь хоть какие-то деньги, сдавала металлолом. Есть тоже приходилось редко. Основная пища беременной женщины – это субботние бесплатные обеды.

Рождение ребенка спасло бездомную женщину в Нижегородской области. Фото: Юлия Бабаева

Однако иногда все же удавалось заработать какие-то деньги и купить продукты. Готовили на костре прямо в доме.

Среди всего этого ужаса: грязи, холода и голода, родилась маленькая Сашенькая.

- Родила я очень легко, - призналась Екатерина.

Позже выяснилось, что девочка совершенно здорова и родилась весом 2660 граммов и ростом 59 сантиметров.

Рожала Екатерина сама в холодной комнате, где нет ни воды, ни электричества, ни отопления.

Рождение ребенка спасло бездомную женщину в Нижегородской области. Фото: Юлия Бабаева

Луч света в темном царстве

Через несколько дней, после того как Сашенька появилась на свет, в этот заброшенный дом пришла волонтер Екатерина Волкова. Увидев маленький сверток, она даже не сразу поняла, что это ребенок. Но когда Екатерина ей все рассказала, она тут же забрала маму с ребенком к себе.

- Комната в коммуналке, где сейчас живет Екатерина, моя, мы раньше в ней жили, - рассказала Анастасия Волкова. – Я иногда поселяю сюда людей, которым нужна помощь.

Сама молодая мама тоже готова к переменам и настроена очень решительно.

- Сейчас я с помощью Насти оформляю документы, может, удастся получить детские деньги, - говорит Екатерина.

А когда Сашенька немного подрастет и ее можно будет отдать в детский сад, Екатерина планирует найти работу. О том, чтобы вернуться к прошлой жизни, Екатерина даже думать не хочет. Ребенок сейчас стоит на первом месте и ради своей крохи, к которой она относится очень бережно и нежно, молодая мама готова полностью изменить свою жизнь. Сейчас ей помогают неравнодушные дзержинцы: кто-то отдал детские вещи, кто-то купил продукты и подгузники, кто-то принес теплые вещи для Екатерины.

Рождение ребенка спасло бездомную женщину в Нижегородской области. Фото: Юлия Бабаева

Но, к сожалению, не все верят в то, что рождение ребенка способно перевернуть жизнь женщины, что ради маленькой девочки Екатерина готова изменить себя. Екатерина, как никто понимает, насколько ей будет тяжело. И она готова бороться. Тем временем на нее и Анастасию, которая изо всех сил старается помочь, сыплются упреки. А кто-то и вовсе позвонил в органы опеки, которые тут же хотели забрать новорожденную девочку в Дом малютки.

Но Анастасия отстояла маленькую Сашу и Екатерину Бирюковых. Более того, она помогла молодой маме оформить все необходимые документы, с помощью которых в будущем Екатерина сможет найти работу.