В Нижегородской области прошло заседание попечительского совета по возрождению Саровской и Дивеевской обителей

В минувшую субботу, 17 ноября 2018 года, в Дивееве прошло заседание попечительского совета по возрождению Саровской и Дивеевской обителей. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, мероприятие прошло под председательством первого замруководителя администрации президента РФ Сергея Киреенко.

Фото – Александр Воложанин

Помимо него на заседании присутствовали полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, министр транспорта России Евгений Дитрих, заместитель министра финансов России Андрей Иванов, заместитель министра экономического развития России Вадим Живулин, президент ОАО «РЖД» Олег Белозеров, а также представители муниципальных органов власти и организаций.

Они обсудили реализацию мероприятий по возрождению Саровской и Дивеевской обителей и планов на ближайшее время. Также были рассмотрены вопросы развития туристического кластера «Арзамас-Дивеево-Саров».

Фото – Александр Воложанин

Фото – Александр Воложанин

Ранее сообщалось, что основные работы по восстановлению храмов и инфраструктуры в Саровской и Дивеевской обителях завершат к 2020 году.

- В числе приоритетов – развитие транспортной инфраструктуры, в том числе организация комфортного автобусного сообщения между Арзамасом, Нижним Новгородом и Дивеевом. Также будут развиваться автостанции. Будет уделяться внимание и дорожно-транспортной сети. В частности, планируется строительство юго-восточного обхода Дивеева и рассматривается проект обхода Арзамаса. Кроме того, планируется продвигать туристическое направление. А для этого необходима гостиничная инфраструктура. И мы будем поддерживать эти проекты, - сообщил на заседании в мае глава Нижегородской области Глеб Никитин.