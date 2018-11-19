Что и как лечит врач проктолог в Онли Клиник?

Область профессиональных знаний врача-проктолога (или колопроктолога) - это профилактика, обследование, лечение заболеваний толстой кишки, прямой кишки и области ануса.

Заболевания анальной области появляются в любом возрасте у мужчин, женщин и даже детей. Причинами возникновения патологий заднего прохода врачи-проктологи называют наследственность, неправильное питание, вредные привычки, гиподинамию, поднятие тяжестей.

Провокаторами геморроя и других болезней ануса являются воспалительные процессы, инфекции, паразитарные заболевания, травмы, патологическое изменение венозных сосудов, опухолевые заболевания.

Самыми распространенными заболеваниями ануса, с которыми обращаются за консультацией и лечением к проктологу Онли Клиник, являются геморрой, анальные трещины и опухолевые образования кишечника.

Перечень заболеваний, которые лечит врач-проктолог Онли Клиник:

- травмы анального отверстия: ушибы, разрывы, перфорация инородными телами кишечной стенки, перианальной области, промежности;

- анальные трещины;

- геморрой (геморроидальные узлы);

- тромбоз геморроидальных узлов;

- колит;

- воспалительный процесс в прямой кишке;

- Парапроктит;

- острое или хроническое гнойное воспаление подкожной клетчатки вокруг прямой кишки;

- новообразования, такие как полипы, кондиломы;

- злокачественные (рак) и доброкачественные опухоли;

- выпадение прямой кишки.

Врач-проктолог Онли Клиник на платном приеме назначает индивидуальные схемы консервативного лечения с помощью лекарств

Когда нужно обратиться к врачу-проктологу?

Важные симптомы проктологических заболеваний, при появлении которых нужно бежать в проктологическую клинику:

- кровотечение или прожилки крови на поверхности кала;

- боль и дискомфорт при дефекации

- чувство жжения, болезненность, затрудняющие осуществление акта дефекации;

- покраснение и припухлость в области заднего прохода, сопровождающиеся повышением температуры, слабостью, недомоганием;

- запоры, диарея, недержание стула;

- дискомфорт в области прямой кишки;

- зуд, мацерация, воспаление, мокнутие;

- опухолевидные образования.

Если вас беспокоит хотя бы один из названных симптомов, не откладывайте прием у проктолога!

Более чем в половине случаев обращений к врачам-проктологам Онли Клиник проктологическая болезнь имеет запущенную или хроническую форму. Это связанно с тем, что больные геморроем всегда боятся и стыдятся обратиться к проктологу со своей деликатной проблемой.

Они забывают о главном, что специалист-проктолог в Онли Клиник поможет вам избавиться от неприятных проявлений болезни и от ее причины с максимальным уровнем комфорта!

Во-первых, врач проктолог проведет диагностику заболевания, используя самые современные методы диагностики, и установит точный диагноз. Проктологическое обследование сегодня в Онли Клиник стоит 1300 руб. и включает в себя осмотр, консультацию, пальпацию, аноскопию, ректороманоскопию и постановку диагноза.

Лечение каждого заболевания учитывает все индивидуальные особенности течения болезни и здоровья пациента

Проктологические диагностические и лечебные манипуляции с пациентом проходят в максимально комфортных условиях.

Пациент находится на кушетке на левом боку, пациента накрывают одноразовой простынкой, пациент надевает удобное одноразовое белье, рядом с пациентом постоянно находится медицинская сестра, доктор видит область обследования на экране монитора.

Самое первое исследование, которое проводит врач-проктолог Онли Клиник - это визуальный осмотр области заднепроходного отверстия.

Достаточно часто уже на этом этапе выявляются причины проблем пациента. Определяется состояние кожных покровов, окружающих заднепроходное отверстие, наличие трещин, свищевых отверстий, кожных разрастаний (анальные бахромки, полипы, кондиломы), состояние наружных геморроидальных узлов;

Следующий этап проктологического обследования - это пальпация, то есть пальцевое исследование анального канала и ампулы прямой кишки.

ПРИ позволяет оценить состояние и тонус мышцы, закрывающей задней проход (анального сфинктера) и нижнего отдела прямой кишки.

Затем проводится аноскопия. Это обследование с помощью аноскопа анального канала и нижнего отдела прямой кишки на глубину до 3-4 см на предмет выявления геморроя, трещин, тромбозов геморроидальных узлов, новообразований;

Ректороманоскопия - это аппаратное обследование прямой кишки и сигмовидной кишки на глубину до 25 см

Фиброколоноскопия - это полное обследование кишечника с помощью эндоскопа. Колоноскопия назначается дополнительно и требует тщательной подготовки кишечника.

На основе проктологического обследования доктор-проктолог назначает лечение.

Важно понимать, что поставить точный диагноз проктологической болезни может только доктор-проктолог. Лечение каждого заболевания значительно отличается и имеет свои нюансы. Поэтому ни в коем случае нельзя заниматься самолечением, принимая самостоятельно решение, что любое заболевание ануса - это геморрой.

Помимо геморроя врач проктолог может выявить наличие полипов, кондилом, свищей, анальных бахромок, анальных сосочков, парапрактита, анальных трещин.

Лечение каждого заболевания учитывает все индивидуальные особенности течения болезни и здоровья пациента.

Все врачи-проктологи Онли Клиник в совершенстве владеют всеми современными методами лечения в проктологии.

Малоинвазивные, безболезненные методы лечение геморроя и других заболеваний ануса:

- склерозирование внутренних геморроидальных узлов;

- латексное лигирование внутренних геморроидальных узлов латексными кольцами;

- радиоволновой метод применяется аппарата Сургитрон для удаления перианальных бахромок, кондилом, полипов, гипертрофированных анальных сосочков.

Хирургическое вмешательство (проводится на базе многопрофильного хирургического стационара Онли Клиник):

- оперативное лечение геморроя - удаление узлов;

- иссечение анальных трещин;

- оперативное лечение эпителиального копчикового хода, свищевых форм парапроктит;

- консервативное лечение (медикаментозное);

- дезартеризация;

- вапоризация.

Врач-проктолог Онли Клиник на платном приеме назначает индивидуальные схемы консервативного лечения с помощью лекарств.

Многолетний опыт работы проктолога, новейшее оборудование и индивидуальный подход - гарантия успешного лечения проктологических болезней в Онли Клиник!

Профессиональный проктолог поможет избавиться от недуга и от его неприятных последствий.

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