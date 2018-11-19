2018-11-19T12:04:40+03:00
Общество

Нижегородская область получит 3,3 миллиарда рублей на оздоровление Волги

В следующем году в регионе стартует проект «Экология»
Валерия ГРОМОВА
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Нижегородская область получит 3,3 миллиарда рублей на оздоровление ВолгиНижегородская область получит 3,3 миллиарда рублей на оздоровление ВолгиФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В 2019 году в Нижегородской области стартует проект «Экология», основным направлением которого станет оздоровление Волги. На эти цели регион получит 3,3 миллиарда рублей из бюджета РФ.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на слова губернатора Глеба Никитина, ориентировочная стоимость мероприятий по данному проекту за пять лет составит 15,8 миллиарда рублей.

- Выполнение этих мероприятий позволит сократить антропогенную нагрузку на Волгу и водные объекты её бассейна от сброса сточных вод более чем в три раза. Это имеет огромное значение не только для Нижегородской области, но и для экологии регионов, расположенных вниз по течению, - пояснил Глеб Никитин.

Напомним, 6 ноября в 23:59 завершился заочный этап отбора на должность министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области. По словам Глеба Никитина, этот пост хотят занять 38 человек.

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